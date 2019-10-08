Украинцы платят за коммуналку больше, чем нужно: почему и что нас ждет зимой

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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В октябре начинается отопительный сезон, а значит суммы в счетах за комуслуги увеличатся в разы. Несмотря на заверения Минсоцполитики, что все нуждающиеся будут обеспечены субсидиями на оплату "коммуналки", эксперты в сфере ЖКХ опасаются роста долгов за счет тех, кому госпомощь не положена. Пока же "Сегодня" разобрались, как украинцы оплачивают "воду, газ и свет" в теплое время года.

Гасят долги

Согласно данным Госслужбы статистики, за восемь месяцев с начала года (платежки за сентябрь придут только в середине октября – Авт.) украинские семьи уплатили по счетам даже больше, чем им начислили: по стране за январь-август население потребило всех видов комуслуг почти на 87,5 млрд грн, а заплатило за них 91,2 млрд грн, или на 4,2% больше. Пик выплат пришелся на август: за этот месяц начислено 4,35 млрд грн, а оплачено 5,18 млрд грн, или на 19,1% больше. В Госслужбе статистики переплату объясняют тем, что население погашает долги предыдущих периодов. Прежде всего рассчитываются с долгами те, кто претендует на получение субсидий в отопсезон, так как неплательщикам госпомощь не назначат.

Лучшие и худшие

Лидирует по оплатам Закарпатская область: с начала года здесь оплачено 119,5% сумм по счетам, в том числе в августе – 138,7%, далее идут Тернопольская (соответственно 116% и 130%) и Киевская области (112,1% и 141,7%). Хуже всего обстоят дела с оплатой на Луганщине (81,3% и 99,3%) – это единственная область, где в августе население не оплатило полностью счета. Также растет недоимка в Донецкой области (86% оплаты с начала года и 116,1% в августе и в Одесской (99,5% и 113,1%). Аналитики Экономического дискуссионного клуба (ЭДК) подсчитали, что самые "тяжелые" платежки были в январе нынешнего года: в среднем 2693 грн на одно домохозяйство, самые "легкие" – в июле: в среднем 653 грн или в 4 раза меньше.

За что не платят

По итогам анализа статданных специалистами ЭДК, лучше всего украинцы платят за снабжение природным газом – 109,7%, а также за отопление и горячее водоснабжение (ГВС) – 107,5%. А вот по другим видам услуг есть недоплата: за содержание домов внесено всего 93,1% сумм, за холодное водоснабжение и водоотвод – 88,7%, за вывоз мусора – 87,2%. В целом долги за август уменьшились, по сравнению с июлем, на 0,9 млрд грн (-1,7%), или до 52,1 млрд грн, а с начала года уменьшились на 3,5 млрд грн (-6,2%). Что касается электроэнергии, то в Госстатистики нам разъяснили: "ток" оплачивается населением регулярно практически на 100%, поэтому в данной статистике не учитывается. Тем не менее, долги за электроэнергию составили 4,7 млрд грн. Больше всего граждане должны за природный газ – 22,8 млрд грн, за отопление и горячую воду – 14,8 млрд грн, за содержание придомовых территорий – 4,9 млрд грн, за холодную воду и водоотвод – 4,1 млрд грн, за вывоз мусора – 0,8 млрд грн.

Эксперты

Специалисты в сфере ЖКХ говорят, что население в первую очередь оплачивает те комуслуги, которые проще всего отключить при наличии задолженности: это электроэнергия и газ в частном секторе, где он используется для отопления домов.

"Сейчас еще одним фактором для своевременной оплаты комуслуг стала монетизация субсидий: тем, у кого есть долги, госпомощь не выдадут. Поэтому долги постепенно уменьшаются, тем более что доходы населения растут, а тарифы не увеличиваются, газ даже подешевел", – говорит член ЭДК Олег Пендзин.

По его оценке, жильцы, не получающие субсидии, будут оплачивать коммуналку, если расходы на нее не превысят 20% семейного бюджета. Также Пендзин прогнозирует, что с началом отопсезона (октябрь) задолженность опять будет увеличиваться, а по его окончании (апрель) люди будут постепенно гасить накопившиеся за зиму долги.

С ним согласен и эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук:

"Люди стали лучше платить за коммунальные услуги потому, что хотят получить субсидию, это означает, что механизм монетизации постепенно начал работать. Но зимой опять начнется рост долгов, что повлияет на качество услуг, предоставляемых коммунальными службами: горячая вода может стать теплой, а в квартирах снизится температура".

Впрочем, по его словам, ждать "коммунального апокалипсиса" в масштабах страны не стоит.

Напомним, в следующем году в госбюджете на субсидии заложено меньше денег, чем в нынешнем. Подробности – в сюжете:

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