"Идеальный момент": Коболев рассказал о новых тарифах на газ для украинцев

Согласно обязательствам Украины перед Международным валютным фондом (МВФ), уже с 1 июля в стране должна существенно измениться система формирования тарифов на газ. Предполагается, что розничные расценки для населения будут формироваться рыночным путем, а потому тариф на газ будет меняться каждый месяц.

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При этом глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев считает, что в Украине как раз наступило идеальное время для открытия рынка газа – за счет низкого спроса и, соотвественно, низких цен на голубое топливо.

"Как это ни странно выглядит, на мой взгляд, в настоящее время низкого потребления и низких цен наступил идеальное время для открытия рынка ", - цитирует главу "Нафтогаза" УНН.

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Он также объяснил, что рынок газа не обязательно означает повышение тарифов. Кроме того, стоимость газа для населения, по его словам, и сейчас зависит от рыночных цен.

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"Если говорить о рынке природного газа, то "Нафтогаз" теряет деньги на том, что между нами и населением есть частные посредники. И есть такая гипотеза, что главной целью "Нафтогаза" во внедрении полноценного рынка является повышение цены. Это не так, цена уже сейчас не регулируется постановлением о ПСО, а регулируется формуле, не зависит ни от решений правительства, ни от Нафтогаза, а зависит от того, как формируется цена на европейском рынке газа", – сказал Коболев.

Напомним, кроме тарифов на газ, претерпят также изменения тарифы на отопление. Однако они будут меняться только раз в год. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также утверждал, что пересмотр тарифов не обязательно означает их увеличение:

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