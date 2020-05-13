Из-за карантина многим украинцам могут отключить воду и прекратить вывоз мусора

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Эпидемия коронавируса и продолжающийся уже два месяца карантин больно ударили по сфере жилищно-коммунальных услуг: коммунальщики и эксперты опасаются резкого роста задолженности по счетам за услуги, потребленные в апреле. Власти Киева уже предупредили о возможных перебоях с коммунальными услугами. Как украинцы платили за коммуналку в первом квартале 2020 года и как будут платить во втором квартале, разобрался сайт "Сегодня".

Лучшие и худшие

Как видно из подсчетов Госслужбы статистики, в марте нынешнего года в среднем по Украине было оплачено 104% от сумм, выставленных в счетах за коммунальные услуги. То есть во многих регионах население погашало ранее накопленные долги. Тем не менее за первые три месяца 2020 года долги выросли на 2,2 млрд грн по сравнению с декабрем 2019 года.

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Как видно из инфографики, лучше всего платят за "воду, газ и свет" в Кировоградской, Тернопольской и Черновицкой областях, хуже всего – в столице и на Киевщине. Но даже тут уровень текущих расчетов составляет 94-96% – это намного выше, чем в марте прошлого года.

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За что платят, за что должны

Госслужба статистики подсчитала, что самый высокий уровень оплаты – за природный газ и отопление. За газ украинцы в марте рассчитались на 129,5% (в итоге долги за I квартал уменьшились с 29,5 до 27,3 млрд грн), за отопление и горячую воду – на 102,4% (долги за I квартал, тем не менее, выросли с 22 до 22,3 млрд грн).

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А вот по остальным видам услуг текущие счета были оплачены не полностью, очевидно, что и недоимка по ним увеличилась. За электроэнергию население задолжало на конец I квартала 5,7 млрд грн, за холодную воду – 5 млрд грн, за содержание многоквартирных домов – 4,7 млрд грн, за вывоз мусора – 0,9 млрд грн.

Откуда берутся долги

Если копнуть глубже, окажется, что домохозяйства не только своевременно оплачивают текущие счета, но и понемногу рассчитываются с ранее накопившимися долгами!

По данным Госстата, за 12 месяцев, с апреля 2019 года по март 2020-го, населению было выставлено счетов за коммуналку на сумму 130,3 млрд грн. За этот же период оплачено 131,3 млрд грн, или на 1 млрд грн больше, чем начислено. То есть недоимка постепенно уменьшается.

Отметим, что в течение года уровень оплат колеблется, и общая сумма долгов то накапливается, то снижается. Из года в год самые большие недоплаты приходятся на три месяца – ноябрь, декабрь и январь.

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Так, в ноябре 2019 года население оплатило 48% сумм по счетам, или 7,4 млрд грн из 15,3 млрд грн, то есть долг вырос на 7,9 млрд грн. В декабре 2019 года было оплачено 79% счетов, или 13,3 млрд грн из 16,8 млрд грн, это плюс еще 5,5 млрд грн долга. В январе 2020 года было оплачено 83% счетов, или 19,5 млрд грн из 23,4, плюс еще 3,9 млрд грн долга. В итоге за три месяца долги за жилкомуслуги увеличились на 17,3 млрд грн, достигнув 67 млрд грн.

Начиная с февраля-марта долги, как правило, постепенно уменьшаются, так было и в этом году. В феврале потребители услуг оплатили 101% сумм в счетах (19,8 млрд грн при выставленных к оплате 19,6 млрд грн), в марте 2020 года – 104% (16,3 млрд грн при выставленных к оплате 15,7 млрд грн), в итоге на 1 апреля долги коммунальщикам уменьшились до 65,9 млрд грн.

В предыдущие годы начиная с апреля и заканчивая сентябрем уровень оплат вырастал в 1,5-2 раза по сравнению с суммами в счетах за этот период. То есть домохозяйства, не получающие субсидию, за полгода до нового отопительного сезона постепенно рассчитывались с долгами, прежде всего за отопление.

Например, в апреле 2019 года было заплачено в 1,6 раза больше, чем выставлено коммунальными службами, в мае 2019 года – в 2,05 раза больше, в июне 2019 года – в 1,4 раза больше и так далее. То есть можно было бы ожидать, что к октябрю 2020 года всеукраинский долг за коммунальные услуги сократился бы до 50 млрд грн, как было год назад.

Почему комуслуги оплачивают неодинаково

Старший консультант по вопросам социальной защиты населения Института местного развития Антон Левицкий говорит, что на улучшение в течение года платежной дисциплины повлияли два фактора: монетизация субсидий и новый порядок оплаты коммунальных услуг.

"Среди субсидиантов и льготников, получающих госпомощь деньгами, 99% долгов не имеют, при этом стараются экономно расходовать услуги, так как все сбереженные деньги ежемесячно остаются им, – разъяснил нам Антон Левицкий. – Да и на время карантина субсидии на коммуналку стали больше. Также из предоставленной госпомощи теперь в первую очередь оплачивается газ и отопление, поэтому по ним задолженность снижается или растет незначительно. Но получателей льгот и субсидий не более 25% домохозяйств. Остальные 75% домохозяйств не всегда могут вовремя рассчитаться за отопление и стараются погашать долги уже в теплое время года, когда отопление отключено".

С ним согласен и эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

"Население в первую очередь оплачивает те услуги, которых проще всего лишиться при наличии задолженности: это электроэнергия и газ в частном секторе, где он используется для отопления домов, – анализирует Никончук. – А вот все остальное оплачивается по возможности. Хотя отмечу, что ухудшились расчеты за электроэнергию, раньше ее всегда оплачивали своевременно, опасаясь отключения. Но Кабмин на время карантина запретил лишать население всех видов услуг за неуплату, а также начислять штрафы и пени, – результат налицо".

Эксперты: расчеты резко ухудшатся

По мнению экспертов, в нынешнем году такого постепенного погашения долгов по коммуналке, как ранее, вряд ли стоит ожидать. И виной тому – карантин, из-за которого, по оценке специалистов, лишились работы и доходов около 3,5 млн человек, это свыше 20% трудоспособного населения. Большинство этих людей не получало субсидию.

"Ожидаю в мае падения оплаты коммунальных услуг, полученных населением за апрель, причем уровень падения даже сложно прогнозировать, – уверен Андрей Никончук. – Мораторий на отключение услуг введен для предприятий коммунэнерго, но никакой помощи со стороны государства на период карантина им не обещано. Не удивлюсь, если через несколько месяцев начнутся перебои с поставками холодной воды и вывозом мусора, эти услуги оплачиваются хуже всего. Последнее осуществить несложно, и как только карантин отменят полностью, компании по утилизации бытовых отходов вполне могут устроить локаут тем ОСМД и управляющим компаниям (бывшим жэкам), которые им задолжали".

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что долги за коммунальные услуги будут резко нарастать в течение ближайших трех месяцев.

"В оплатах счетов за апрель, май и июнь будет существенный провал, – говорит Пендзин. – Во-первых, у людей, потерявших работу, просто не будет денег на оплату счетов, во-вторых, неизвестно, когда полностью закончится карантин. На время карантина коммунальные службы обязаны предоставлять услуги непрерывно, а населению власти "разрешили" платить за них по возможности, никаких санкций не будет. Такое решение может полностью добить сферу оказания жилкомуслуг. Ведь обычно в апреле-июне поступали какие-то деньги в счет погашения "зимних" долгов, теперь у многих людей не окажется возможности рассчитаться и за текущие услуги. Поэтому летом не редкостью станут веерные отключения электроэнергии, холодной и горячей воды, неубранные парадные в домах и переполненные мусорные контейнеры. И так будет до тех пор, пока не улучшится платежная дисциплина".

Эксперты уверены, что ситуация с оплатой коммуналки изменится к лучшему лишь во втором полугодии, когда потребителям, оставшимся на время карантина без работы, выплатят зарплату за июнь. А коммунальщикам придется затянуть пояса и активнее заняться выбиванием долгов через суды с наиболее злостных неплательщиков, которые не рассчитываются за услуги годами.

О том, почему украинцы плохо платят за коммунальные услуги, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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