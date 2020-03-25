Из-за карантина в Украине увеличили субсидии: кому назначат и сколько доплатят

Правительство также запретило лишать украинцев помощи, пока длится карантин

Несмотря на то что госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса, Кабинет министров поддержал инициативу назначения субсидий на оплату коммуналки украинцам, которые потеряли работу в период карантина. Чтобы получить субсидию, нужно зарегистрироваться в службе занятости – это можно сделать онлайн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Кроме этого, на время карантина правительство увеличивает субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг в среднем на 300 гривен. Механизм должен заработать после одобрения Верховной Радой закона о Стабилизационном Фонде", – написал Шмыгаль в Telegram-канале.

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Текст постановления Кабмина также запрещает в период карантина лишать граждан жилищных субсидий. Главы ОГА с органами местного самоуправления должны обеспечить соблюдение этих условий, подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее об этих идеях правительства рассказывала министр социальной политики Марина Лазебная:

Также сайт "Сегодня" разбирался в системе монетизации льгот и субсидий, чтобы выяснить, как платить за коммуналку.

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