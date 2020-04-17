Из-за коронавируса субсидии на коммуналку стали больше

Украинцы, которые получают субсидии на коммунальные услуги, в апреле и мае получат более весомую госпомощь на "воду, газ и свет". Причиной тому стал коронавирус, вернее решение Кабмина увеличить в 1,5 раза нормы на использование коммунальных благ в связи с тем, что из-за карантина люди стали большее находиться дома. На какие виды комуслуг повышены социальные нормы, и на сколько увеличится субсидия средней семьи из трех человек, разобрался сайт "Сегодня".

Что обещают власти

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин принял решение на период карантина увеличить субсидии тем, кто их получает. Таких на сегодня около 3 млн семей или около 20% от общего количества домохозяйств. Это, по мнению премьера, усилит социальную защиту малообеспеченных и станет противодействовать негативным последствиям начинающегося в связи с эпидемией экономического кризиса.

Уже вступило в силу постановление Кабмина № 247 "Об особенностях предоставления жилищных субсидий". Премьер уточнил, что средняя субсидия вырастет приблизительно на 300 гривен. Причем доплатят не только за апрель, но и за март. Но позже и отдельно, так как госпомощь за март уже рассчитана и постепенно выплачивается. Доплаты коснутся и льготников, им также рассчитают размер льготы по повышенным на 50% нормам.

Реклама

Тем, кто потерял работу из-за коронавируса, и зарегистрировался в центре занятости, Минсоцполитики обещает назначить субсидию по упрощенным правилам. Как разъяснил нам старший консультант по вопросам социальной защиты населения Института местного развития Антон Левицкий, это значит, что таким людям при назначении субсидии учтут их текущие доходы (пособие по безработице), а не доходы за предыдущие 6 месяцев. То есть госпомощь будет намного больше.

Читайте также: Пенсионерам будут доплачивать по 1000 гривен: кого это коснется

По данным Минсоцполитики, почти 90% субсидиантов получают выплаты живыми деньгами, то есть в марте им будет дополнительно выдано из госбюджета около 1,1 млрд грн. В апреле – оценочно вдвое меньше, так как будет отключено отопление. Как долго будет выплачиваться повышенная помощь, зависит от сроков окончания карантина. Как только его отменят – субсидии станут выдавать по старым нормативам (см. инфографику).

Реклама / Фото: Сегодня

Согласно постановлению Кабмина, социальные нормы увеличили не на все виды услуг, а только на пять: пользование горячей и холодной водой, водоотведение, газ и электроэнергию (и то, и другое – только для бытовых нужд, а не для отопления жилья). На отопление, содержание домов и придомовой территории, вывоз мусора и другие услуги, в том числе новые: обслуживание домовых счетчиков тепла, воды и газа социальные нормы, в пределах которых дают субсидию, не изменились.

Как разъяснил нам Антон Левицкий, такое решение Кабмина вполне логично.

"Траты семьи на отопление, вывоз мусора, содержание дома и придомовой территории и так далее не изменились из-за карантина, – анализирует Антон Левицкий. – Но, если люди потеряли работу или трудятся удаленно, находясь дома, они, очевидно, используют больше воды, электроэнергии, газа. На эти виды услуг Кабмин и повысил социальные нормы. Причем субсидии пересчитают автоматически. За март будет отдельно доплата разницы между старыми и новыми соцнормами, а за апрель субсидию подсчитают уже по новым нормам".

Читайте также: Субсидии на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов

Как вырастут доплаты

Реклама

Мы подсчитали, насколько увеличится компенсация со стороны государства за повышенный расход воды, газа и электроэнергии у семьи из трех человек, которые получают субсидию. Для примера взяли киевлян, так как, по оценке экспертов, тарифы в столице близкие к средним по стране.

/ Фото: Сегодня

Как видно из инфографики, прибавка оказалась больше, чем в среднем рассчитал Кабмин – почти 400 гривен в месяц. По словам Антона Левицкого, такие доплаты и даже выше получат семьи, особенно многодетные. А вот одиноким пенсионерам добавят к субсидии не более 150 грн.

Заметим, что 90% субсидиантов получат прибавку деньгами, то есть, если экономить воду, особенно дорогую горячую (тариф около 100 грн за куб. м или 10 копеек за литр), то можно, например, приняв вместо ванны (200 л горячей воды) душ (20 л), сберечь примерно 18 грн. За месяц для семьи из трех человек экономия только на этом составит свыше 200 грн, половину дополнительной прибавки.

Эксперты: потерявшим работу помогли недостаточно

Специалисты в сфере ЖКХ и субсидий по-разному оценивают эффективность увеличения социальных норм.

Исполнительный директор Ассоциации управителей многоквартирными домами Андрей Никончук уверен, что увеличение на 50% социальных норм – это инструмент поддержки со стороны государства тех, кто оказался из-за эпидемии в сложной ситуации.

"Решение принято быстро, и это хорошо, так как у людей непростой выбор: потратить деньги на продукты или оплатить коммунальные услуги. Долго ждать они не могут. Возможно, что для этих выплат будут перераспределены статьи госбюджета, урезаны инвестиционные программы, но иного выхода нет. Сейчас для всех главное – пережить эпидемию и выжить", – ответил нам Андрей Никончук.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин утверждает, что "лишних" денег из казны на эти выплаты не возьмут, так как из-за аномально теплой зимы объемы субсидий на отопление были намного меньше, чем в предыдущие годы и образовалась существенная экономия.

"Пока точно нельзя сказать, сколько удалось сберечь на выплатах субсидий – Госстатистики и Минсоцполитики этих цифр не дали, но это порядка 10-15 млрд грн, – оценил Олег Пендзин. – Оценочно о такой экономии говорят объемы запасов газа, оставшиеся после зимы в газохранилищах. Их 14,5 млрд куб. м, вдвое больше, чем обычно остается. Если газ не сожгли, чтобы дать тепло населению, это означает, что государство не дотировало субсидиями его покупку у "Нафтогаза".

Также Олег Пендзин отметил, что повышение соцнорм на 50% хоть частично устранило несправедливость по отношению к пенсионерам, которым два предыдущие правительства сокращали соцнормы. Так, например, по электроэнергии их урезали со 100-150 кВт-ч на человека в месяц до 70, по холодной воде – с 2,4 куб. м до 2 куб. м.

А вот Антон Левицкий говорит, что решение правительства об увеличении соцнорм мало поможет тем, кто потерял работу из-за коронавируса и карантина и теперь нуждается в субсидии. Этим людям будет сложно ее оформить – из-за карантина подразделения Минсоцполитики и Центра занятости и службы трудоустройства не принимают посетителей, а зарегистрироваться онлайн как безработный и подать заявление на субсидию сумеет далеко не каждый.

"Большая часть получателей субсидий – это пенсионеры и инвалиды, они и так сидели дома, поэтому такое решение стало неожиданным подспорьем прежде всего для них, – утверждает Антон Левицкий. – А вот тем, кому власти хотели помочь в связи с потерей работы, придется побегать, чтобы оформить госпомощь, особенно если они не умеют пользоваться интернетом".

Но в любом случае дополнительная помощь государства малоимущим – это хорошо. Особенно если она будет выплачена за счет экономии расходов.

О том, как безработному получить пособие онлайн, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама