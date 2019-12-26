Кабмин гарантирует выплату субсидий: в бюджете предусмотрены деньги – Гончарук

Правительство гарантирует выплату субсидий всем, кому она была назначена. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Субсидию никто не потеряет. Все, кому назначены выплаты, гарантированно их получат", – сказал он.

Глава Кабмина заверил, что в госбюджете достаточно денег для обещанных выплат. И добавил, что все граждане Украины, которым назначена субсидия, гарантированно получат выплаты в течение нынешнего отопительного сезона.

"У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить субсидию. Те люди, которым назначена субсидия на этот сезон, гарантированно ее получат. Все люди, которые нуждаются в защите и, соответственно программе субсидий, подтвердили это государству, однозначно получат свою необходимую выплату", – сказал Гончарук.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский недавно раскритиковал Кабмин из-за тарифов.

"Мы знаем, что цены на газ уменьшились почти на 30%, а тарифы, к сожалению, нет.... Общество этого не понимает", – заявил Зеленский, обращаясь к Кабинету министров и поручил разработать "механизм, который бы обеспечил справедливые тарифы".

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"Не может быть квитанция за коммуналку для людей приговором, когда потребитель отдает 70% от своей зарплаты", – сказал президент.

"По всей стране тарифы разные, потому что они включают транспортировку... Но сегодня в тарифе у людей – цена 7482 грн, то есть фактически тариф рассчитан на основе прошлогодних цен. Сегодня люди платят так, как будто газ стоит не 5100, а 7400 грн, и это то, с чем мы не можем мириться", – ответил Зеленскому Гончарук.

И добавил, что платежки за тепловую энергию в декабре могут быть снижены на 300-400 грн.

Также мы сообщали, что правительство официально запустило сервис проверки электронных квитанций, который снимает необходимость предоставлять бумажные квитанции об оплате госуслуг. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. С помощью этого проекта можно проверять квитанции в электронной форме. При этом украинцы не будут выстаивать утомительные очереди в банках.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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