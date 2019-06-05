Сделать стартовой
27,21
30,59
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ: опубликована формула

5 июня, 16:09

Соответствующее решение приняло правительство на сегодняшнем заседании

Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров принял постановление, обязывающее "Нафтогаз Украины" не повышать цены на газ для населения, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на текст документа.

Принятым постановлением для выполнения специальных обязательств, возложенных на субъектов рынка природного газа, цена газа равняется минимальному значению из четырех (без налога на добавленную стоимость) по формуле:

Ц = MIN (Цмэрт или Цueex или Цнакпр или Цпсо)

Цмэрт – это средняя таможенная стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины;

Цueex – средневзвешенная цена месячного ресурса природного газа для газового месяца продажи/поставки по результатам биржевых торгов на товарной бирже "Украинская энергетическая биржа" в начале этого газового месяца;

Цнакпр – средняя арифметическая цена продажи/поставки природного газа "Нафтогазом Украины" для промышленных потребителей при условии оплаты до периода поставки газа, которая действовала в газовом месяце, предшествующему месяцу продажи/поставки;

Цпсо – цена, рассчитанная по формуле, приведенной в пункте 12 Положения о возложении специальзных обязательств.

Документ: "РБК-Украина"
Документ: "РБК-Украина"

Документ: "РБК-Украина"
Документ: "РБК-Украина"

На заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман назвал "Нафтогаз" "ненасытным монополистом" и инициировал создание межведомственной группы для проверки формулы установления цены на газ для населения. По его словам, в компании "накрутили цены до 8800 грн по некоторым регионам Украины", хотя стоимость в июне должна быть около 8000 грн, а в июле – 7700 грн.

Напомним, отпускная цена "Нафтогаза" на газ, которая не включает НДС, а также стоимость транспортировки и распределения, в мае составляла 5990 грн за 1000 куб. м. В июне она выросла до 6299 грн, а в июле снова снизится – до 5803 грн.

Читайте также

При этом в каждом регионе Украины действует своя цена на газ для населения. В июне самая высокая розничная цена на газ установлена для потребителей, которые присоединены к сетям "Николаевгаза" – 8813 грн, а в мае она составляла 8432,93 грн.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег газ, Нафтогаз, цена на газ, Гройсман

Вы сейчас просматриваете новость " Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ: опубликована формула". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во сколько обойдется украинцам газ в июне: опубликованы конечные цены

1 июня, 06:06

Июньские цены на газ будут разными в каждом регионе

В "Нафтогазе" объяснили, как снизят цены на газ для населения в июле

31 мая, 13:21

Речь идет об отпускной цене – она отличается от конечного тарифа

Сколько украинцы заплатят за газ в июне: карта розничных цен

30 мая, 16:50

Розничные цены обнародовал консультационный центр для населения

Компания "Нафтогаза" начнет торговать газом на бирже: что это значит

29 мая, 16:00

Эксперт объяснил, зачем "Нафтогаз Трейдинг" выходит на биржу

ТОП-модели на пляже: 10 лучших фигур (фото)

Что спас вернувшийся в горящий самолет пилот

Савченко «скрутили» в центре Киева: «Пришла в советской форме»

Зеленский для Кремля — все: Цимбалюк выдал настоящий план Путина

Объявлено имя самой молодой миллиардерши в мире

Меган Маркл обвинили во лжи о своих родах

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Ошибки, которые ты допускаешь, когда красишь волосы

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Гусев: "Последняя драка в раздевалке Динамо была очень давно"

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Сегодня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Сегодня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

Вчера, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Вчера, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Зеленский обратился к олигархам насчет Донбасса

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Врач Юлии Началовой назвал настоящую причину смерти певицы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь