Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ: опубликована формула

Соответствующее решение приняло правительство на сегодняшнем заседании

Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров принял постановление, обязывающее "Нафтогаз Украины" не повышать цены на газ для населения, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на текст документа.

Принятым постановлением для выполнения специальных обязательств, возложенных на субъектов рынка природного газа, цена газа равняется минимальному значению из четырех (без налога на добавленную стоимость) по формуле:

Ц = MIN (Цмэрт или Цueex или Цнакпр или Цпсо)

Цмэрт – это средняя таможенная стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины;

Цueex – средневзвешенная цена месячного ресурса природного газа для газового месяца продажи/поставки по результатам биржевых торгов на товарной бирже "Украинская энергетическая биржа" в начале этого газового месяца;

Цнакпр – средняя арифметическая цена продажи/поставки природного газа "Нафтогазом Украины" для промышленных потребителей при условии оплаты до периода поставки газа, которая действовала в газовом месяце, предшествующему месяцу продажи/поставки;

Цпсо – цена, рассчитанная по формуле, приведенной в пункте 12 Положения о возложении специальзных обязательств.

Документ: "РБК-Украина"

Документ: "РБК-Украина"

На заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман назвал "Нафтогаз" "ненасытным монополистом" и инициировал создание межведомственной группы для проверки формулы установления цены на газ для населения. По его словам, в компании "накрутили цены до 8800 грн по некоторым регионам Украины", хотя стоимость в июне должна быть около 8000 грн, а в июле – 7700 грн.

Напомним, отпускная цена "Нафтогаза" на газ, которая не включает НДС, а также стоимость транспортировки и распределения, в мае составляла 5990 грн за 1000 куб. м. В июне она выросла до 6299 грн, а в июле снова снизится – до 5803 грн.

Читайте также Во сколько обойдется украинцам газ в июне: опубликованы конечные цены

При этом в каждом регионе Украины действует своя цена на газ для населения. В июне самая высокая розничная цена на газ установлена для потребителей, которые присоединены к сетям "Николаевгаза" – 8813 грн, а в мае она составляла 8432,93 грн.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ: опубликована формула". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"