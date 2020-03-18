Кабмин планирует компенсировать затраты на оплату коммуналки

Государство должно взять на себя частичную компенсацию коммунальных услуг

Правительство собирается рассчитать механизм компенсации гражданам затрат на оплату коммунальных услуг на время введенного в Украине карантина. Соответствующее поручение получили Министерство социальной политики, Министерство финансов и Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

"Мы своим постановлением ввели карантин. Мы призываем людей оставаться дома, поэтому государство должно взять на себя частичную компенсацию коммунальных услуг, которые вырастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома. Прошу рассчитать процент компенсации, сумму, которая необходима. Также при необходимости категории граждан или сказать, что это должно быть для всех без исключения", – сказал он.

Шмыгаль поручил поработать над поручением в трехдневный срок и на внеочередном заседании Кабмина вынести предложения.

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По словам премьера, министерства должны просчитать сумму средств и определиться с категориями граждан, которые получат компенсацию.

Глава правительства не исключил, что, возможно, все граждане смогут воспользоваться помощью Кабмина.

"Должны определить потребности бюджета на компенсацию части, определить процент компенсации части коммунальных платежей на время введенного карантина в Украине", – добавил премьер.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что наличие задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги не повлияет на получение льгот и субсидий.

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