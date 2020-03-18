Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,06
29,73

Кабмин планирует компенсировать затраты на оплату коммуналки

18 марта, 13:56

Виктория Подолянец

Государство должно взять на себя частичную компенсацию коммунальных услуг

Правительство собирается рассчитать механизм компенсации гражданам затрат на оплату коммунальных услуг на время введенного в Украине карантина. Соответствующее поручение получили Министерство социальной политики, Министерство финансов и Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

"Мы своим постановлением ввели карантин. Мы призываем людей оставаться дома, поэтому государство должно взять на себя частичную компенсацию коммунальных услуг, которые вырастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома. Прошу рассчитать процент компенсации, сумму, которая необходима. Также при необходимости категории граждан или сказать, что это должно быть для всех без исключения", – сказал он.

Шмыгаль поручил поработать над поручением в трехдневный срок и на внеочередном заседании Кабмина вынести предложения.

Реклама

По словам премьера, министерства должны просчитать сумму средств и определиться с категориями граждан, которые получат компенсацию.

Глава правительства не исключил, что, возможно, все граждане смогут воспользоваться помощью Кабмина.

В тренде
Доллар пробил новую психологическую отметку, евро также взлетел: курс НБУ

"Должны определить потребности бюджета на компенсацию части, определить процент компенсации части коммунальных платежей на время введенного карантина в Украине", – добавил премьер.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что наличие задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги не повлияет на получение льгот и субсидий.

Также мы разбирались с вопросом, почему могут прийти платежки с огромными цифрами.

Как суммы в платежках за газ изменит переход с кубометров на киловатты, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коммуналка правительство эпидемия платежки коммунальные платежи коронавирус Денис Шмыгаль

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В марте киевляне получат платежки c перерасчетом: как они выглядят (фото)
В марте киевляне получат платежки c перерасчетом: как они выглядят (фото)Коммуналка
Огромные платежки за коммуналку: почему могут прийти и что с ними делать
Огромные платежки за коммуналку: почему могут прийти и что с ними делатьЖКХ
Юристы рассказали, что делать с большими платежками за коммуналку
Юристы рассказали, что делать с большими платежками за коммуналкуЖКХ
Кабмин планирует компенсировать затраты на оплату коммуналки
Кабмин планирует компенсировать затраты на оплату коммуналкиЖКХ
В Украине снизили тарифы на тепло для населения: насколько уменьшится платежка
В Украине снизили тарифы на тепло для населения: насколько уменьшится платежкаЖКХ
Почему могут прийти платежки с огромными цифрами: эксперты назвали причины
Почему могут прийти платежки с огромными цифрами: эксперты назвали причиныЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...