Кабмин расширил список банков для выплаты субсидий живыми деньгами

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Правительство расширило перечень банков, через которые украинцы могут получать монетизированные субсидии – их число увеличилось до 34. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Начиная с октября текущего года выплату субсидий наличными будут осуществлять местные органы социальной защиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты – счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты, на которые пенсионеры получают пенсию", – отмечает пресс-служба.

Тем, кто еще не на пенсии, выплаты будет поступать на открытые ранее счета в Ощадбанке.

Но если субсидиант желает получать монетизированную помощь на оплату коммунальных услуг в другом банке, он должен обратиться в управление соцзащиты с соответствующим заявлением и предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором хочет получать субсидию живыми деньгами.

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В Минсоцполитики добавили, что получатели субсидий, у которых отсутствуют счета в уполномоченных банках, будут получать их через "Укрпочту" по адресу, указанному при обращении за субсидией.

"Тем, кому назначили безналичную форму помощи, а это те домохозяйства, которые имеют долги за коммунальные услуги, будут получать субсидию исключительно через Ощадбанк. Зимнюю субсидию управления соцзащиты начнут рассчитывать в октябре на основе доходов, полученных в первом-втором кварталах 2019 года", – сказано в сообщении.

В Минсоцполитики также опубликовали общий список уполномоченных банков для получения монетизированной субсидии:

Укрэксимбанк. Ощадбанк. Приватбанк. Укргазбанк. Укрсоцбанк. Райффайзен Банк Аваль. Кредобанк. УкрСиббанк. Идея Банк. Креди Агриколь Банк. Пиреус Банк. Альфа-банк. ОТП Банк. Банк "Альянс". Банк "Львов". Индустриалбанк. МТБ Банк. Банк "Пивденный". Полтава-банк. Первый украинский международный банк (ПУМБ). Восточно-украинский банк "Грант". Мегабанк. Скай Банк. Юнекс Банк. Коммерческий индустриальный банк. Универсал Банк. Банк Кредит Днепр. Радабанк. Банк "Восток". Банк инвестиций и сбережений. Банк "Конкорд". Мотор-Банк. Аккордбанк. Кристалбанк.

Новости "Сегодня" писали, что Пенсионный фонд Украины в июле обеспечил выплату пенсионерам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за июнь: общая сумма составила 150,2 млн гривен, а количество получателей – 584,7 тыс. человек.

Мы также писали, что в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд гривен субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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