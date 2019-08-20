Кабмин расширил список банков для выплаты субсидий живыми деньгами

Правительство расширило перечень банков, через которые украинцы могут получать монетизированные субсидии – их число увеличилось до 34. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
"Начиная с октября текущего года выплату субсидий наличными будут осуществлять местные органы социальной защиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты – счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты, на которые пенсионеры получают пенсию", – отмечает пресс-служба.
Тем, кто еще не на пенсии, выплаты будет поступать на открытые ранее счета в Ощадбанке.
Но если субсидиант желает получать монетизированную помощь на оплату коммунальных услуг в другом банке, он должен обратиться в управление соцзащиты с соответствующим заявлением и предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором хочет получать субсидию живыми деньгами.
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В Минсоцполитики добавили, что получатели субсидий, у которых отсутствуют счета в уполномоченных банках, будут получать их через "Укрпочту" по адресу, указанному при обращении за субсидией.
"Тем, кому назначили безналичную форму помощи, а это те домохозяйства, которые имеют долги за коммунальные услуги, будут получать субсидию исключительно через Ощадбанк. Зимнюю субсидию управления соцзащиты начнут рассчитывать в октябре на основе доходов, полученных в первом-втором кварталах 2019 года", – сказано в сообщении.
В Минсоцполитики также опубликовали общий список уполномоченных банков для получения монетизированной субсидии:
- Укрэксимбанк.
- Ощадбанк.
- Приватбанк.
- Укргазбанк.
- Укрсоцбанк.
- Райффайзен Банк Аваль.
- Кредобанк.
- УкрСиббанк.
- Идея Банк.
- Креди Агриколь Банк.
- Пиреус Банк.
- Альфа-банк.
- ОТП Банк.
- Банк "Альянс".
- Банк "Львов".
- Индустриалбанк.
- МТБ Банк.
- Банк "Пивденный".
- Полтава-банк.
- Первый украинский международный банк (ПУМБ).
- Восточно-украинский банк "Грант".
- Мегабанк.
- Скай Банк.
- Юнекс Банк.
- Коммерческий индустриальный банк.
- Универсал Банк.
- Банк Кредит Днепр.
- Радабанк.
- Банк "Восток".
- Банк инвестиций и сбережений.
- Банк "Конкорд".
- Мотор-Банк.
- Аккордбанк.
- Кристалбанк.
Новости "Сегодня" писали, что Пенсионный фонд Украины в июле обеспечил выплату пенсионерам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за июнь: общая сумма составила 150,2 млн гривен, а количество получателей – 584,7 тыс. человек.
Мы также писали, что в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд гривен субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.
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