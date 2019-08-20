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Кабмин расширил список банков для выплаты субсидий живыми деньгами

20 августа, 14:50

Число уполномоченных банков увеличилось до 34

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Правительство расширило перечень банков, через которые украинцы могут получать монетизированные субсидии – их число увеличилось до 34. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Начиная с октября текущего года выплату субсидий наличными будут осуществлять местные органы социальной защиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты – счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты, на которые пенсионеры получают пенсию", – отмечает пресс-служба.

Тем, кто еще не на пенсии, выплаты будет поступать на открытые ранее счета в Ощадбанке.

Но если субсидиант желает получать монетизированную помощь на оплату коммунальных услуг в другом банке, он должен обратиться в управление соцзащиты с соответствующим заявлением и предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором хочет получать субсидию живыми деньгами.

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Фото: МИД Израиля

В Минсоцполитики добавили, что получатели субсидий, у которых отсутствуют счета в уполномоченных банках, будут получать их через "Укрпочту" по адресу, указанному при обращении за субсидией.

"Тем, кому назначили безналичную форму помощи, а это те домохозяйства, которые имеют долги за коммунальные услуги, будут получать субсидию исключительно через Ощадбанк. Зимнюю субсидию управления соцзащиты начнут рассчитывать в октябре на основе доходов, полученных в первом-втором кварталах 2019 года", – сказано в сообщении.

В Минсоцполитики также опубликовали общий список уполномоченных банков для получения монетизированной субсидии:

  1. Укрэксимбанк.
  2. Ощадбанк.
  3. Приватбанк.
  4. Укргазбанк.
  5. Укрсоцбанк.
  6. Райффайзен Банк Аваль.
  7. Кредобанк.
  8. УкрСиббанк.
  9. Идея Банк.
  10. Креди Агриколь Банк.
  11. Пиреус Банк.
  12. Альфа-банк.
  13. ОТП Банк.
  14. Банк "Альянс".
  15. Банк "Львов".
  16. Индустриалбанк.
  17. МТБ Банк.
  18. Банк "Пивденный".
  19. Полтава-банк.
  20. Первый украинский международный банк (ПУМБ).
  21. Восточно-украинский банк "Грант".
  22. Мегабанк.
  23. Скай Банк.
  24. Юнекс Банк.
  25. Коммерческий индустриальный банк.
  26. Универсал Банк.
  27. Банк Кредит Днепр.
  28. Радабанк.
  29. Банк "Восток".
  30. Банк инвестиций и сбережений.
  31. Банк "Конкорд".
  32. Мотор-Банк.
  33. Аккордбанк.
  34. Кристалбанк.

Новости "Сегодня" писали, что Пенсионный фонд Украины в июле обеспечил выплату пенсионерам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за июнь: общая сумма составила 150,2 млн гривен, а количество получателей – 584,7 тыс. человек.

Мы также писали, что в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд гривен субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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Кабмин банки субсидии монетизация

Источник: Сегодня

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