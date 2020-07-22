Кабмин разблокировал новые тарифы на газ для украинцев

Кабинет министров Украины назначил "Нафтогаз Украины" "поставщиком последней надежды". Соответствующее распоряжение правительство утвердило на заседании 22 июля.

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Решение было принято по итогам конкурса. Статус сохранится за "Нафтогазом" в течение трех лет.

Ранее Кабмин отложил переход на рыночные цены газа для населения на 1 августа. Это пришлось сделать именно из-за отсутствия компании, которая стала бы "поставщиком последней надежды". Теперь реформа может быть запущена.

"Поставщик последней надежды" не имеет права отказать в заключении договора на поставку газа на ограниченный период времени. Такой поставщик необходим для непрерывного обеспечения потребителей в случае ликвидации или банкротства их действующего поставщика.

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Напомним, когда будет введен полноценный открытый рынок газа, розничные расценки для населения будут формироваться рыночным путем, а потому тариф на газ будет меняться каждый месяц. Тариф на следующий месяц будут устанавливать, исходя из средней рыночной цены на газ.

Ранее сообщалось, что, кроме тарифов на газ, претерпят также изменения тарифы на отопление. Однако они будут меняться только раз в год. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также утверждал, что пересмотр тарифов не обязательно означает их увеличение:

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