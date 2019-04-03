Кабмин разрешил "Нафтогазу" снизить цены на газ для населения

Соответствующее решение принял Кабмин 3 апреля

Фото: Кабинет министров Украины

Кабмин разрешил "Нафтогазу" снизить цены на газ для населения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/482/1b9/5ca4821b9c266.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/482/1b9/5ca4821b9c266.jpg 2019-04-03T12:40:00+03:00 ЖКХ Соответствующее решение принял Кабмин 3 апреля

Кабинет министров разрешил компании "Нафтогаз Украины" снизить цены на газ для населения с апреля 2019 года.

Соответствующее решение было принято сегодня, 3 апреля, информирует пресс-служба правительства.

"Если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает газ промышленным потребителям при условии предоплаты", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, если цена для промышленности растет, "Нафтогаз" должен продавать газ для населения по цене, установленной правительством.

"По прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности, тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года. Это и дало основания правительства снизить цену на газ для населения", – объяснили в Кабмине.

Напомним, этой весной в Украине планируется очередной рост тарифов на газ. В марте глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что полная либерализация поставок для всех потребителей позволила бы не повышать цену. Он обратился к Кабмину с просьбой отменить постановление о режиме спецобязательств.

Коболев объяснил, что сейчас цена газа на международном рынке заметно упала, но украинцы не смогут ощутить эффект от этого, так как не имеют права самим выбирать поставщика. По его расчетам, цена газа с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку ожидается на уровне примерно 8,38 грн за кубометр, но, согласно указанному постановлению Кабмина, население платит по 8,55 грн за кубометр.

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