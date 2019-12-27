Монетизация субсидий не работает: эксперт рассказал, почему украинцы не заинтересованы экономить

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

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В то время, как правительство разрешило льготникам свободно переходить на наличную денежную форму выплат за жилищно-коммунальные услуги, монетизация субсидий не подталкивает украинцев к экономии энергоресурсов. В Украине этот инструмент не работает, поскольку при расчете субсидий учитывают показатели предыдущего периода. Об этом сайту "Сегодня" рассказал Александр Сергиенко, директор исследовательского центра "Институт города".

"Это работало, если бы размер субсидии был стандартный – не зависел от потребления. Тогда если человек сэкономил, он бы знал, что разница ему останется. А если включается потребление за прошлый период, людям нет смысла экономить", – отметил он.

Эксперт привел пример исследования, проведенного "Нафтогазом Украины". Оно, рассказывает Сергиенко, показало, что в двухэтажных домах, которые отапливаются газом, получатели субсидий потребляют в полтора раза больше газа, чем те, кто не получает субсидию. Сергиенко объяснил такое поведение субсидиантов:

"Эта зима теплая, а следующая может быть холодной. Если я буду экономить этой зимой, то в следующей получу субсидию меньше, то есть газ мне будет дороже".

Напомним, ранее сообщалось, что Минсоцполитики меняет порядок предоставления льгот на оплату коммуналки.Тогда решение отменить ограничение на подачу заявления анонсировал глава ведомства Виталий Музыченко. Он также напоминал, что есть два механизма для получения средств. Первый: если до 15 октября он обратился с заявлением и дал платежные реквизиты, льгота будет предоставлена в денежной наличной форме. Второй: для тех граждан, которые не подали заявления, была реализована денежная безналичная форма оплаты льготы, при которой информация о начисленных суммах передается государственному Ощадбанку, который администрирует средства.

Кроме того, новости "Сегодня" ответили на главные вопросы о субсидиях и льготах на коммуналку в Украине. Подробнее узнавайте из сюжета:

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