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Кабмин утвердил порядок проверок социальных выплат

23 мая, 18:00

О том, что правительство утвердило порядок верификации, сообщил Минфин

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Кабинет министров утвердил порядок верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий и других социальных выплат, которые проводятся за счет государственных средств. Об этом 23 мая информирует пресс-служба Министерства финансов.

"Для верификации будет использоваться информация, которая влияет на определение права на получение и размер таких выплат. Также четко прописан порядок предоставления Министерством финансов рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, и порядок их обработки", – сказано в сообщении.

В Минфине отметили, что цель верификации – содействовать развитию справедливой системы соцобеспечения в Украине, повышать адресность госвыплат и оптимизировать бюджетные расходы.

Министерство также напоминило, что в течение 2018 года по результатам верификации государственных выплат Минфин подал более 7,5 млн рекомендаций по проверке около 2,6 млн получателей социальной помощи.

Ранее было установлено, что почти 70 тыс. украинцев получали субсидии на оплату "коммуналки" по нескольким адресам одновременно.

Подробнее о законопроекте "О верификации и мониторинге социальных выплат", который Кабмин одобрил в начале 2019 года и зарегистрирован в Верховной Раде, читайте в статье: "Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации".

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Тег Кабмин, ЖКХ, субсидии, Минфин, соцвыплаты, субсидия, социальные выплаты, монетизация, верификация

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