Кабмин запретил отключать тепловиков от газа и света в отопительный период

По словам Зубко, члены правительства решили поддержать теплоснабжающие предприятия в условиях повышения тарифа на газ

Кабинет министров Украины на заседании 14 ноября принял решение о введении прямого запрета на отключение от газа и энергоснабжения теплоснабжающих предприятий в отопительный период, сообщил вице-премьер – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко

"На правительстве приняли решения, которые обеспечат бесперебойные поставки газа теплопоставщикам на время отопительного сезона. Установили прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий от газа в отопительный период. Внедряем гарантии непрерывной деятельности теплоснабжающих предприятий. Это позволит обеспечить население зимой теплом", – написал Зубко на своей странице в Facebook.

Кроме того, по его словам, члены правительства приняли решение поддержать теплоснабжающие предприятия в условиях повышения тарифа на газ, урегулировав вопрос расчетов предприятий теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентралей с НАК "Нафтогаз Украины" за природный газ.

"Для предприятий ТЭК в период с 1 декабря 2018 года до 1 апреля 2019 года уровень расчетов с НАК за поставки газа составит 78%, для ТЭЦ – 60% (на сегодня он составлял 90%)", – добавил вице-премьер.

Как отметил Зубко, население "должно быть защищено от безответственности местных чиновников, которые неспособны обеспечить теплоснабжение в их жилищах".

Напомним, в Шепетовке закрывают школы из-за отсутствия тепла. Отопительный сезон в городе Хмельницкой области оказался на грани срыва, как в Смеле и Кривом Роге.

Как известно, также без отопления остается часть полумиллионного Кривого Рога. Там местные жители устроили "газовый майдан" у стен Криворожгаза.

Мы уже писали о том, что с понедельника, 12 ноября, в школах и детских садах Кривого Рога, которые остаются без тепла, объявлены внеочередные каникулы.

А не так давно премьер-министр объяснил, по чьей вине в некоторых украинских городах до сих пор нет тепла.