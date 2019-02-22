Как и когда получить субсидию "живыми" деньгами: разъяснение Кабмина
Правила различаются для пенсионеров и работающих украинцев
Украинцы смогут получить первые "живые" деньги по программе монетизации субсидий уже 12 марта. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.
Речь идет о тех субсидиантах, которые не получают пенсию.
"Граждане непенсионного возраста с 12 марта получат первую субсидию денежным переводом... Для этого необходимо обратиться в любое отделение Ощадбанка с паспортом и идентификационным кодом", – пояснили в Кабмине.
Также всем субсидиантам пришлют на адрес проживания разъяснение относительно размера субсидии.
Пенсионеры получат монетизированную субсидию вместе с пенсией – с 4 по 15 марта. Средства будут поступать на пенсионные карточки, выдаваться наличными на почте или с помощью адресной доставки почтальоном.
Напомним, с 1 января в Украине начал действовать первый этап монетизации субсидий – он касается тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате жилищно-коммунальных услуг.
6 февраля Кабинет министров одобрил начало выплат жилищных субсидий в наличной форме с марта. В тот же день президент Петр Порошенко заявил, что выплаты начнутся с 4 марта. По его словам, в среднем размер выплаты составит 1500 гривен.
Подробнее о том, как будет внедряться монетизация, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать". Также узнавайте о новшествах из видеосюжета "Сегодня":
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