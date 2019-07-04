Как избежать высоких цен на газ в Украине: опыт Европы

Специалист рассказал о системе оплаты "коммуналки" в Германии

Фото: Pixabay

Для предупреждения слишком высоких тарифов на газ для населения в периоды подорожания газа и пиковых цен в Украине можно было бы ввести систему абонплаты. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

"Это может быть введение абонплаты для физических лиц, когда человек будет покупать объем на весь год. С лета до лета, например. И компании, которые подают газ, брали бы на себя риски в случае, если изменится цена. Хотят они поставлять газ физлицам? В таком случае, должны купить физический объем газа на год и закачать в хранилища, просчитав рентабельность. Или заключать так называемые форвардные контракты, когда газ поставляется по фиксированной цене", – считает Кушнирук.

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Специалист отметил, что подобная система действует в Германии, причем для всех видов коммунальных услуг.

"Мне, например, нравится механизм, который действует в Германии. Там вся система поставок коммунальных услуг идет через систему абонплаты, которая пересчитывается раз в год. Берутся данные за предыдущих три года, сколько в среднем потребляло домохозяйство. И на следующий год компания выставляет домохозяйству фиксированную сумму, которую платят ежемесячно весь год. А по итогам года делается перерасчет. Если потребление по факту было меньше, разницу возвращают. Как правило, эта разница идет в счет следующих платежей. А если потребление было больше – на следующий период абонплата будет больше. При этом данные счетчиков передаются только как аналитический материал. В таком случае 1) домохозяйство знает, сколько денег ему нужно на оплату коммунальных услуг, 2) предприятие знает, сколько денег оно получит от потребителя и 3) сглаживаются зимние пики платежей. У нас же зимой, как правило, растут долги", – объясняет Борис Кушнирук.

Подробнее о том, что происходит с ценами на голубое топливо в Украине, читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий".

Также новости "Сегодня" рассказывали об интервью премьера Владимира Гройсмана, в котором тот рассказал о рецепте уменьшения цены на газ:

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