Сделать стартовой
26,04
29,41
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

Как избежать высоких цен на газ в Украине: опыт Европы

4 июля, 12:54

Специалист рассказал о системе оплаты "коммуналки" в Германии

Фото: Pixabay

Для предупреждения слишком высоких тарифов на газ для населения в периоды подорожания газа и пиковых цен в Украине можно было бы ввести систему абонплаты. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

"Это может быть введение абонплаты для физических лиц, когда человек будет покупать объем на весь год. С лета до лета, например. И компании, которые подают газ, брали бы на себя риски в случае, если изменится цена. Хотят они поставлять газ физлицам? В таком случае, должны купить физический объем газа на год и закачать в хранилища, просчитав рентабельность. Или заключать так называемые форвардные контракты, когда газ поставляется по фиксированной цене", – считает Кушнирук.

Читайте также

Специалист отметил, что подобная система действует в Германии, причем для всех видов коммунальных услуг.

"Мне, например, нравится механизм, который действует в Германии. Там вся система поставок коммунальных услуг идет через систему абонплаты, которая пересчитывается раз в год. Берутся данные за предыдущих три года, сколько в среднем потребляло домохозяйство. И на следующий год компания выставляет домохозяйству фиксированную сумму, которую платят ежемесячно весь год. А по итогам года делается перерасчет. Если потребление по факту было меньше, разницу возвращают. Как правило, эта разница идет в счет следующих платежей. А если потребление было больше – на следующий период абонплата будет больше. При этом данные счетчиков передаются только как аналитический материал. В таком случае 1) домохозяйство знает, сколько денег ему нужно на оплату коммунальных услуг, 2) предприятие знает, сколько денег оно получит от потребителя и 3) сглаживаются зимние пики платежей. У нас же зимой, как правило, растут долги", – объясняет Борис Кушнирук.

Подробнее о том, что происходит с ценами на голубое топливо в Украине, читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий".

Также новости "Сегодня" рассказывали об интервью премьера Владимира Гройсмана, в котором тот рассказал о рецепте уменьшения цены на газ:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег газ, тарифы, цена на газ, абонплата, тариф, хранилища, Кушнирук, тариф на газ

Вы сейчас просматриваете новость " Как избежать высоких цен на газ в Украине: опыт Европы". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Может ли подешеветь газ для украинцев: экономист оценил прогноз Кабмина

Сегодня, 08:42

Эксперт рассказал, за счет чего тарифы реально опустить еще ниже

"Укртрансгаз" повышает тарифы на часть услуг

Вчера, 14:54

Проект постановления о пересмотре прайса одобрил государственный регулятор

Импорт газа в Украину: загрузка словацкого направления приблизилась к максимуму

2 июля, 17:34

Загрузка поставок в направлении Украины 1 июля достигла 97,3%

Запасы газа в украинских хранилищах резко возросли: итоги месяца

2 июля, 14:20

По сравнению с 2017 и 2018 годами в этом году в ПХГ закачали более чем на 2 млрд куб. м газа больше

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Адская жара и грозы: какой будет погода в июле в Украине

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?

Потап рассказал, почему скрывал роман с Настей Каменских

Велосипедистка дня: бразильская красотка

Как и когда сажать картофель в 2019 году

В Pirelli завершили второй день шинных тестов

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Сегодня, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

Вчера, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

Вчера, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

2 июля, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

В квартире с Тымчуком находилась его жена - Геращенко

Что лечит калина в организме человека
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь