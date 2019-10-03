Как оформить субсидию онлайн: появилась пошаговая инструкция

Министерство социальной политики Украины сегодня, 3 октября, обнародовало инструкцию, как оформить жилищные субсидии по интернету.
Заявителю необходимо зайти в рубрику "Е-сервисы" на сайте Минсоцполитики и нажать на подрубрику "Субсидии", после чего он автоматически попадет на сайт, где нужно выбрать один из трех способов регистрации.
Шаг 1
При выборе "Регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью" и "Регистрация или вход с идентификацией BankID", подача и подписание документов происходит исключительно в электронном виде без необходимости лично посещать управление социальной защиты.
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При выборе "Регистрация или вход по адресу электронной почты" необходимо подать документы в бумажной форме (после заполнения формы на сайте заявитель получит ПДФ-версию документа, которую нужно распечатать, подписать и занести в орган социальной защиты).
Шаг 2
После успешного входа в систему осуществляется переход к заполнению электронных форм:
- заявления о назначении и предоставлении в денежной форме через … (указывается отделение банка);
- декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением субсидии.
Шаг 3
После заполнения всех необходимых реквизитов необходимо проверить, подтвердить правильность внесенных данных и подать документ.
В результате на электронный адрес придет письмо, что заявление зарегистрировано, а также указан его номер. В нем будут также копии поданных документов.
"Заявление будет рассматривать именно тот орган социальной защиты населения, который вы указали при заполнении электронной формы. В случае, если вы не использовали электронную цифровую подпись, вам придется лично обратиться в орган социальной защиты населения, чтобы собственноручно подписать документы", – говорится в сообщении Минсоцполитики.
Позже сотрудники свяжутся с заявителем, чтобы согласовать дату и время визита.
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Кроме того, министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что Минсоцполитики не намерено менять систему субсидий в Украине, но откорректирует "определенные технические моменты". Она заверила, что "субсидий хватит на всех, кто в них нуждается".
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