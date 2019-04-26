Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

Как передать показания счетчиков электроэнергии в праздничные дни

26 апреля, 16:23

График работы центров обслуживания поставщика электроэнергии изменился на период праздников

Уже в субботу 27 апреля в Украине начинаются длительные выходные. Соответственно, график работы центров обслуживания поставщика электроэнергии изменился на период праздников. Компания "Киевские энергетические услуги" напоминает клиентам, что все вопросы, связанные с поставкой электроэнергии можно решать в дистанционном режиме. Например, передать показания счетчиков с 1 по 4 мая можно при помощи Личного кабинета и автоматического голосового помощника в телефонном режиме. Если же ваш вопрос требует личного визита в центр обслуживания, стоит спланировать такой визит заранее. 

Центры обслуживания "Киевских энергетических услуг" в праздники будут работать по следующему графику:

  • 29 апреля, 1 мая и 9 мая – выходной день.
  • 30 апреля и 8 мая юридические клиенты могут решить свои вопросы с 8 до 16 часов, бытовые – с 8 до 18 часов.
  • Дарницкий центр обслуживания (Драгоманова, 40-з) обслуживает бытовых клиентов 30 апреля с 9 до 17 часов, 8 мая – с 9 до 16 часов.
  • Голосеевский центр обслуживания (Вильямса 3/7) 30 апреля и 8 мая принимает бытовых клиентов с 9 до 17 часов. 

Во все остальные дни центры обслуживания будут работать по обычному графику.

Контакт-центр "Киевских энергетических услуг", который помогает решить большинство вопросов, связанных с поставкой электроэнергии без посещения центров обслуживания, работает в режиме нон-стоп, ежедневно, с 7 до 21 часа. 

Чтобы передать показания счетчика в обозначенный государством период с 1 по 4 мая, удобнее всего:

  • самостоятельно указать их в Личном кабинете;
  • позвонить в контакт-центр по номерам (044/067/066) 277-18-18, в тоновом режиме нажать цифру "3", ввести номер лицевого счета (11 цифр) и показания счетчика и подтвердить их;
  • сообщить показания оператору системы распределения, к сетям которого подключен объект (через его контакт-центр или Личный кабинет).

Напоминаем, что вовремя переданные показания счетчиков помогают сохранять семейный бюджет: начисления проводятся по фактическим данным. В противном случае количество потребленных киловатт*часов рассчитывается по среднесуточному потреблению на основании двух показаний, переданных или зафиксированных ранее. Соответственно, данные в платежке могут отличаться от фактических. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, электроэнергия, праздники, счетчики

Вы сейчас просматриваете новость " Как передать показания счетчиков электроэнергии в праздничные дни". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Идеальный вес женщины (таблица)

Ученые выяснили, какой сок избавит от проблем с позвоночником

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

Алена Бабенко опубликовала нежное фото с внуком

«Это безобразие!» Хацкевич разнес судей. Фонсека остался доволен

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Актрисы Сomedy Women и их вторые половинки

14 фраз, которые никогда нельзя говорить мужчинам

Обещания Зеленского. Как новый президент будет изменять Украину

Япония открыла самое большое в истории месторождение металлов

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

В городе ликвидация неубиваемых телефонов за полцены

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Сегодня, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Сегодня, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить

"Расползается": свежее фото Крымского моста удивило Сеть

Эффектная девушка молодого защитника киевлян