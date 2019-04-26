Как передать показания счетчиков электроэнергии в праздничные дни

График работы центров обслуживания поставщика электроэнергии изменился на период праздников

Уже в субботу 27 апреля в Украине начинаются длительные выходные. Соответственно, график работы центров обслуживания поставщика электроэнергии изменился на период праздников. Компания "Киевские энергетические услуги" напоминает клиентам, что все вопросы, связанные с поставкой электроэнергии можно решать в дистанционном режиме. Например, передать показания счетчиков с 1 по 4 мая можно при помощи Личного кабинета и автоматического голосового помощника в телефонном режиме. Если же ваш вопрос требует личного визита в центр обслуживания, стоит спланировать такой визит заранее.

Центры обслуживания "Киевских энергетических услуг" в праздники будут работать по следующему графику:

29 апреля, 1 мая и 9 мая – выходной день.

30 апреля и 8 мая юридические клиенты могут решить свои вопросы с 8 до 16 часов, бытовые – с 8 до 18 часов.

Дарницкий центр обслуживания (Драгоманова, 40-з) обслуживает бытовых клиентов 30 апреля с 9 до 17 часов, 8 мая – с 9 до 16 часов.

Голосеевский центр обслуживания (Вильямса 3/7) 30 апреля и 8 мая принимает бытовых клиентов с 9 до 17 часов.

Во все остальные дни центры обслуживания будут работать по обычному графику.

Контакт-центр "Киевских энергетических услуг", который помогает решить большинство вопросов, связанных с поставкой электроэнергии без посещения центров обслуживания, работает в режиме нон-стоп, ежедневно, с 7 до 21 часа.

Чтобы передать показания счетчика в обозначенный государством период с 1 по 4 мая, удобнее всего:

самостоятельно указать их в Личном кабинете;

позвонить в контакт-центр по номерам (044/067/066) 277-18-18, в тоновом режиме нажать цифру "3", ввести номер лицевого счета (11 цифр) и показания счетчика и подтвердить их;

сообщить показания оператору системы распределения, к сетям которого подключен объект (через его контакт-центр или Личный кабинет).

Напоминаем, что вовремя переданные показания счетчиков помогают сохранять семейный бюджет: начисления проводятся по фактическим данным. В противном случае количество потребленных киловатт*часов рассчитывается по среднесуточному потреблению на основании двух показаний, переданных или зафиксированных ранее. Соответственно, данные в платежке могут отличаться от фактических.

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