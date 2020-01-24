Как платить за газ по-новому: что изменилось для украинцев в 2020 году

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Украинцев ждет сразу несколько новшеств при оплате счетов за газ. Причем за незнание новых правил могут насчитать штраф.

С 1 января операторы рынка (облгазы/газсбыты) будут присылать потребителям две платежки. В одной проставят сумму за потребленный газ, во второй – стоимость его доставки потребителю. Тарифы в различных областях будут отличаться.

В 2020 году газ для украинцев подорожает дважды: в январе и июле. Так, с 1 января тарифы, которые ранее фигурировали в общей платежке, поднялись на 46%. А с 1 июля вырастут еще на 20%.

Новые тарифы применят 44 облгаза. Сейчас тариф для них за доставку газа составляет от 0,28 до 1,99 гривны за куб. м в зависимости от региона, с 1 июля – от 0,28 грн (Киевгаз) до 2,73 грн (Спектргаз, Львов) за 1 куб. м в месяц.

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Тариф за распределение газа рассчитывается на основе потребления в прошлом году (с 1 октября по 30 сентября). Объем потребленного газа умножается на тариф на распределение и делится на 12 (число месяцев в году). Это и есть ежемесячная плата за доставку газа, которая индивидуальна для каждого потребителя. То есть у разных потребителей получатся различные суммы платежей за доставку голубого топлива.

Счета за доставку газа потребители будут получать на месяц раньше, чем квитанции за его потребление. Так, в феврале украинцам отправят платежки за потребленный газ в январе (без доставки) и платежки за его доставку в феврале. Однако в январе 2020 года придут платежки за декабрь 2019 года (общая за потребление газа и его доставку, по старым правилам) и платежки за доставку газа в январе (по новым правилам). Получается, что из-за перехода на новые правила в январе платеж за доставку газа в счетах будет указан дважды (в декабрьской общей квитанции, и январской отдельной).

Сумма платежа за доставку газа останется неизменной в течение года, поэтому ее можно оплатить наперед.

О том, как и сколько заплатим по новым ценам, новости "Сегодня" подготовили сюжет:

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что субсидию не назначат, если задолженность за коммуналку превышает 20 необлагаемых минимумов, то есть 340 гривен. Чтобы погасить такую задолженность и получить "скидку", нужно будет обратиться к поставщику услуги и оформить договор о реструктуризации долга.

В целом задолженность украинцев за коммуналку стала рекордной – более 55 млрд гривен.

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