Как платить за тепло меньше: сайт "Сегодня" создал калькулятор экономного отопления

Частые аварии в теплосетях и холодные батареи заставляют многих задуматься о переходе на индивидуальное отопление, газовое или электрическое. Для тех, кто хочет узнать, как платить меньше, сайт "Сегодня" разработал "Калькулятор экономного отопления", который покажет приблизительную сумму уменьшения растрат.

Для того, чтобы понять, сколько именно вы можете сэкономить, нужно ввести лишь пару цифр из вашей платежки (действующий тариф и объем потребленной энергии). Калькулятор покажет сумму вашего действующего платежа (при этом она меняется в зависимости от наличия или отсутствия у вас счетчика тепла), а также то, сколько вы можете платить при индивидуальном отоплении.

Провести расчет на калькуляторе можно здесь

Все расчеты произведены на основании действующих тарифов на энергоресурсы – газ и электроэнергию. Данные являются примерными, так как учитываются такие факторы как: год постройки дома, степень его утепления, детальные характеристики отопительного оборудования, его размещение и режим использования. Для расчета индивидуального газового отопления используется теплотворность газа – 8200 ккал/м3.

Отметим, переход на индивидуальное газовое или электрическое отопление, кроме закупки котлов, требует проведение дополнительных работ. В случае с газом – смену проекта и изменение расположения газовых труб, в случае с электричеством – желательно согласовать присоединение электроотопительных приборов к внутридомовой сети со своей энергоснабжающей компанией. Увеличить экономию можно путём получения льготного тарифа на электроэнергию.

Если у вас (в квартире) вертикальная разводка, то перейти на индивидуальное отопление целесообразно комплексно – всем домом или его частью. Здесь выходом может стать решение жильцов всего дома об установке индивидуального теплового пункта. Тоже на газу или электроэнергии, что позволит существенно экономить. Однако в некоторых случаях отказ от центрального отопления делать не стоит. Если система отопления и сети поддерживаются в надлежащем состоянии, то центральное отопление может быть более экономичным, чем индивидуальное.