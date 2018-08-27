Как подорожание газа изменит субсидии в Украине: Розенко дал четкий ответ

Сегодня, 15:01

Вице-премьер посоветовал обращаться за помощью всем, кто не может сам оплатить "коммуналку"

Как подорожание газа изменит субсидии в Украине: Розенко дал четкий ответ
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Повышение цен на газ для населения, которое приходится рассматривать правительству, не повлияет на размер субсидий для украинских семей. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает пресс-служба Кабинета министров.

Розенко отметил, что получатели субсидий сейчас платят фиксированную сумму, и перерасчет стоимости газа на эту сумму не повлияет.

"Вероятный перерасчет цены на газ на получателях субсидий никак не отразится, потому что они платят и будут платить фиксированную сумму. Люди, которые будут чувствовать, что они не в состоянии самостоятельно полностью платить за жилищно-коммунальные услуги или газ, должны обратиться в управление соцзащиты и оформить субсидию", – заявил Розенко. 

Вице-премьер подчеркнул, что решение о повышении цены на газ будет приниматься только после того, как будут "откорректированы" субсидии. В Министерстве социальной политики планируют в ближайшее время исправить проблемы с субсидиями, которые беспокоят граждан, заверил Розенко.

Напомним, с момента создания электронного реестра субсидий в Украине обнаружено 20 тысяч фальшивых получателей "льгот"Нечестные граждане получали субсидии по нескольким местам регистрации. Из-за таких случаем систему оформления субсидий в Украине постепенно меняют, а требования к претендентам на получение "скидок" ужесточаются.
газ, субсидии, Розенко, цена на газ

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Источник:

"Сегодня"

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