Как пользоваться бытовой техникой, чтобы она не "горела": советы мастера

Сегодня, 08:07

Самый ненадежный бытовой прибор – электрочайник


Недавно в Запорожье чуть не погибла от удушья целая семья – в квартире загорелся холодильник. Почему современная техника такая недолговечная и как продлить ее срок службы, узнавали журналисты "Сегодня".

Мастер Александр Войтенко отмечает: современные электроприборы ломаются чаще, чем те, что были куплены с десяток лет назад.

"Нынешняя выпускается по пути удешевления, поэтому для нее если она выработала гарантийный срок – то это уже счастье", – говорит специалист.

Но срок службы техники зависит не только от качества, но и от ухода за ней, подчеркивает эксперт. Например, холодильник может сломаться из-за скачков электронапряжения, поэтому мастер рекомендует делать качественное заземление. Например, весной внезапный скачок напряжения нанес огромные убытки жителям Волыни.

Также нужно размораживать камеру хотя бы раз в полгода. 

"Кконденсат, который образуется и стекает, он задерживается в холодильнике. Соответственно, потом начинается намерзание, лед на стенках", – рассказывает эксперт.

К тому же нужно следить, чтобы расстояние от холодильника до стены было не меньше шести сантиметров. 

А вот микроволновая печь очень чувствительна к загрязнениям, отмечает Александр. 

"Если будет присутствовать загрязнение – то излучение происходит не по заданной траектории и начинает перегреваться сам излучатель", – говорит мастер.

Тем не менее, самый ненадежный бытовой прибор – электрочайник. С ним та же беда, что и с утюгом – часто перегорает. Кроме того, со временем пластик начинает выделять токсические вещества. 

"Периодически производим читску от накипи, потому что вода даже фильтрованная, оставляет следы", – говорит специалист.

Но, поскольку этот прибор стоит не очень дорого, по сравнению с остальной техникой, мастер советует не рисковать здоровьем и менять чайник раз в два года.

Как сообщалось, за 2017 год спрос на бытовую технику и электронику в Украине вырос почти на 30% и продолжает повышаться.
техника, пластик, бытовая техника, чайник

Вы сейчас просматриваете новость "Как пользоваться бытовой техникой, чтобы она не "горела": советы мастера". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Чтобы обратиться в суд, нужно собрать все документы, которые подтверждают, что товар был испорченным, а в магазине отказались его заменить. Фото: Facebook

Юристы рассказывают о нюансах судебных разбирательств с магазинами техники

15 Июля, 08:09

Украинцы не привыкли подавать иски в суд, когда сталкиваются с покупкой испорченной или несертифицированной продукции

Украина

Если в магазине не захотели обменять товар, следует написать письменное заявление. Фото: архив

В украинских магазинах растет количество неисправной и несертифицированной техники

13 Июля, 07:05

В первую очередь юристы советуют обращаться в магазин с просьбой обменять товар или вернуть за него деньги
Загрузка...
Загрузка...