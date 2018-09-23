Как списать долги за коммуналку: в Украине ввели новые правила

Недавно Кабмин утвердил постановление, которое позволяет жильцам многоквартирных домов погасить долги перед ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома). Так, если у человека есть задолженность, он может заключить договор непосредственно с самим ОСМД и отработать свой долг, либо же уменьшить его сумму. Сайт "Сегодня" рассказывает, что за долги можно списать таким образом, какие документы обязательно должны быть и как вообще работает этот механизм.

Что за долги можно погасить и какие нужны документы

5 сентября 2018 г. Кабинет министров утвердил постановление №711, согласно которому жильцы многоквартирных домов могут отработать свои долги. Советник в АО "Спенсер и Кауфманн" Максим Литвин говорит, что похожий механизм работал и раньше, но сейчас в него внесли некоторые изменений.

"Такой порядок утверждается КМ Украины не впервые. В частности, ранее действовавший порядок расчетов за такие операции утвержден КМ Украины постановлением №1521 от 11 октября 2002 г.", – напомнил Литвин.

Например, сейчас можно выполнить работы только на сумму, которая будет меньше суммы долга, либо же соразмерной ему. До этого можно было указывать в договоре сумму, которая превышала размер долга, либо же выплачивать человеку наличку за выполненную работу. Правда, у этого ограничения тоже есть свои подводные камни.

Эксперт отмечает, что многие работы по ремонту/реконструкции (особенно в старых домах) выполнялись отдельными жильцами, которые никогда не были должниками по уплате взносов и платежей, связанных с содержанием многоквартирного дома. При этом такие работы (иногда довольно дорогостоящие) выполнялись совладельцами по собственной инициативе или из-за большой необходимости, например, протекающая крыша и т.д.

"Позже, по предварительной договоренности с ОСМД или через судебные процессы (в случае нежелания/бездействия ОСМД) стоимость осуществленных работ могла быть отнесена совладельцу в счет будущих платежей перед ОСМД. По новому порядку сумма по договору о выполнении работ не должна превышать сумму задолженности", – поясняет Литвин.

К тому же, у этого механизма также есть свои нюансы, о которых обязательно нужно помнить, чтобы оформить всем надлежащим образом. Решения о списании таких долгов могут приниматься только на общих сборах ОСМД, ведь это исключительно их компетенция. На сборах правление дает свое согласие и составляет договор с жильцом.

"Чтобы отменить задолженность, необходимо заключить договор с правлением ОСМД о выполнении работ на сумму, не превышающую сумму задолженности. Инициировать заключение договора могут обе стороны: как совладелец (подав заявление), так и само правление ОСМД, но только с согласия совладельца", – говорит в комментарии сайту "Сегодня" Павел Мороз, управляющий партнер юридической фирмы Braxton.

Юрист также добавляет, что на практике скорее будут встречаться случаи, когда совладельцы будут инициировать подписание таких договоров самостоятельно.

Заключается договор в двух экземплярах и выдается каждой стороне. В нем обязательно нужно указать следующее:

вид работ;

объем работ;

стоимость работ;

сроки выполнения

условия приобретения необходимых для выполнения работ материалов и оборудования (при необходимости).

С помощью этого механизма можно списать долги жильца именно перед ОСМД, т.е. списать долг перед водоканалом, побелив забор, не получится.

"Стоит отметить, что порядок распространяется только на задолженность по взносам на содержание дома, возможность же его применения в отношениях с другими поставщиками услуг (вода, газ, электричество), не предусмотрена", – говорит Татьяна Лежух-Вовк, директор ЮК "Лежух и партнеры".

Зачем нужен акт выполненных работ и будут ли отработки облагаться налогом

После того, как жилец и правление ОСМД заключат договор и определятся с объемом и видом работ, человек приступает непосредственно к самому выполнению работ, чтобы сделать это в установленный срок. Когда работа будет выполнена, представитель ОСМД должен составить акт выполненных работ.

"В первую очередь, после завершения работ составляется акт выполненных работ по определенной правлением форме. В акте указывается вид работ, их объем и стоимость. Акт также составляется в двух экземплярах и предоставляется каждой стороне. Его необходимо будет добавить к самому договору, ну и плюс к тому, председатель правления ОСМД должен выдать справку о зачислении стоимости работ в счет списания (уменьшения размера) задолженности", – отметил Павел Мороз.

В справке необходимо указать следующее:

дату;

ФИО, адрес совладельца, которому выдано указанную справку;

реквизиты по договору и акту выполненных работ;

информацию о зачислении стоимости выполненных работ в счет списания (уменьшение размера) задолженности по уплате взносов и платежей с указанием даты такого списания;

ФИО председателя правления ОСМД.

Акт выполненных работ и справка нужны, чтобы в случае чего у жильца были подтверждающие документы о том, что он выполнил свою часть работы, а значит, его долг может быть списан.

Юрист также отметил, что в новой редакции постановления исключили возможность оплатить работу жильца наличкой, а оставили только то, что его труды помогут списать долг. Еще один важный пункт – это налогообложение.

"Новая редакция порядка отличается тем, что была исключена возможность выплат за работы наличными и исключено упоминание о налогообложении. Но Налоговый кодекс никто не отменял. Поэтому принятые изменения не означают, что погашение задолженности не ведет к появлению дохода, который облагается налогом на общих основаниях", – заявил Павел Мороз.

Он говорит, что вознаграждение, которое начисляется жильцу за работу, становится базой для начисления единого социального взноса. Так, ОСМД должно перечислить военный сбор, ЕСВ и НДФЛ в день подписания акта.

В свою очередь, Максим Литвин отмечает, что в новой редакции постановления вопрос налогообложения вообще обошли стороной, из-за чего возникает много вопросов, тогда как в старом порядке было четко указано, что: "доходы, полученные членом объединения в результате выполнения работ, предусмотренных настоящим Порядком, облагаются налогом в соответствии с законодательством".

"Исходя из практики, которая сложилась, по-прежнему нет оснований считать договор между ОСМД и совладельцем иным, нежели гражданско-правовым договором, по которому ОСМД, будет выступать налоговым агентом физического лица и платить все необходимые налоги. В любом случае, никаких разъяснений по этому вопросу ни от КМ Украины, ни от ГФС нет. Поэтому руководство каждого ОСМД будет действовать в этом вопросе на свой страх и риск (если конечно решат применить данный порядок в отношениях с должниками)", – поясняет Максим Литвин.

Отработка долга перед ОСМД будет расцениваться фискальной службой как получение дохода, который должен быть налогооблагаемым.

"ОСМД должно будет включать отработанную должником сумму в свой налогооблагаемый доход, что автоматически означает необходимость уплаты налога на доходы физических лиц (18%), военного сбора (1.5%) и единого социального взноса. То есть, фактически мы можем говорить о необходимости ОСМД погашать налоги за должника за свой счет, ведь предусмотреть отработки суммы долга вместе с налоговыми платежами не получится, поскольку сумма договора не может превышать суммы задолженности совладельца", – говорит Татьяна Лежух-Вовк.

Она также добавляет, что такой сложный подход к проблеме и отсутствие соответствующих разъяснений со стороны ГФС совершенно не способствует тому, чтобы новый порядок стал широко распространенным и в конечном варианте решил проблему.

Будет ли это выгодно для жильца и ОСМД

Юристы уже сейчас отмечают, что такая схема заинтересует скорее должников, нежели правление ОСМД. Ведь ОСМД придется платить налоги и отдавать свои, живые деньги, т.к. от жильцов они будут получать непосредственно выполненную работу.

"Такой механизм вряд ли будет выгоден для ОСМД, поскольку квалификация должника является сомнительной, а за выполнение им работ необходимо будет заплатить зарплатные налоги", – отметил управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex, адвокат Виктор Мороз.

Максим Литвин добавляет, что в новом порядке также несколько раз подчеркивается о необходимости получения "согласия совладельца" для заключения соответствующего договора. Однако ничего не сказано о праве ОСМД отказаться от предоставления определенных услуг жильцом, который хочет отработать задолженность.

"Стоит заметить, что по практике, сложившейся в последнее время, многие должники имеют задолженность перед ОСМД, размер которой составляет иногда даже несколько миллионов гривен. Формулировка в новом порядке не предусматривают возможности ОСМД отказать совладельцу в удовлетворении его заявления. Однако такая возможность отказа следует из положения Закона об ОСМД и здравой логики, по которой только ОСМД может решить, есть ли необходимость и результат от выполнения определенных работ совладельцем, или такие работы не являются целесообразными", – отметил Литвин и подчеркнул, что остается возможность судебных споров по этому поводу, в которых совладельцы-должники будут пытаться сделать невозможным выполнение судебных решений об участии в расходах на ремонт/реконструкцию многоквартирного дома на основании своего желания (поданного заявления) о выполнении работ на благо всех совладельцев.

Советника в АО "Спенсер и Кауфманн" уверен, что новый порядок, который утвердил Кабмин, не поможет существенно изменить ситуацию в этой сфере. Ведь похожая процедура существовала и раньше, но не имела никакого социального эффекта.

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцы объединяются в ОСМД и отстаивают свои права, а также с какими проблемами сталкиваются члены ОСМД.