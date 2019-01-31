Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

Как субсидии "живыми" деньгами повлияют на инфляцию: объяснение НБУ

31 января, 16:37

В Нацбанке проанализировали, сколько средств получат украинцы за счет монетизации

Фото: Сергей Николаев, Сегодня
Как субсидии "живыми" деньгами повлияют на инфляцию: объяснение НБУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1c1/949/5c41c1949cb0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1c1/949/5c41c1949cb0d.jpg ЖКХ В Нацбанке проанализировали, сколько средств получат украинцы за счет монетизации

Монетизация субсидий по оплате услуг ЖКХ, которую проводит Кабинет министров, не окажет существенного влияния на уровень инфляции. Об этом заявил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"Что касается эксперимента с субсидиями: если оперировать имеющейся в настоящее время информацией, сумма монетизации составит около 6 млрд грн в месяц, а эксперимент будет длиться два месяца. При таких параметрах предоставление субсидий наличными выглядит несущественным фактором", - заявил он.

Он также отметил, что 12 млрд грн, ожидаемые на монетизацию субсидий, составляют всего лишь 3% частного потребления за этот период.

"По теории эти средства не должны идти на потребительский рынок, а должны быть направлены на оплату коммунальных услуг. Но, даже если какая-то сумма и пойдет на потребление, эффект не будет существенным", - прогнозирует Сологуб.

Напомним,  с 1 января в Украине начал действовать первый этап монетизации субсидий – он касается тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате "коммуналки".

Переход на монетизацию субсидий предусматривает еще два этапа. Читайте больше в материале "Сегодня" о тотальной монетизации субсидий в три этапа.

Также журналисты "Сегодня" разобрались, кто имеет право перейти на госпомощь живыми деньгами, что для этого нужно, а также какие новшества в назначении субсидий действуют с 2019 года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег инфляция, НБУ, субсидии, монетизация, Сологуб

Вы сейчас просматриваете новость " Как субсидии "живыми" деньгами повлияют на инфляцию: объяснение НБУ". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что угрожает экономической стабильности в Украине: НБУ перечислил риски

31 января, 15:18

На ситуацию в стране будут влиять как внешние, так и внутренние факторы

Рева рассказал, что является первоочередной задачей системы субсидий

25 января, 15:24

По словам министра, речь идет о помощи людям, которые оказались в трудном материальном положении

Рева анонсировал одновременную выплату субсидий и пенсий

24 января, 09:55

С 1 марта субсидия будет выплачиваться одновременно с пенсией

В Украине существенно сократились расходы на субсидии

22 января, 12:31

Общая сумма субсидий в 2018 году уменьшилась в 1,4 раза

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов