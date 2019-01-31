Как субсидии "живыми" деньгами повлияют на инфляцию: объяснение НБУ

В Нацбанке проанализировали, сколько средств получат украинцы за счет монетизации

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Как субсидии "живыми" деньгами повлияют на инфляцию: объяснение НБУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1c1/949/5c41c1949cb0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1c1/949/5c41c1949cb0d.jpg 2019-01-31T16:37:00+02:00 ЖКХ В Нацбанке проанализировали, сколько средств получат украинцы за счет монетизации

Монетизация субсидий по оплате услуг ЖКХ, которую проводит Кабинет министров, не окажет существенного влияния на уровень инфляции. Об этом заявил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"Что касается эксперимента с субсидиями: если оперировать имеющейся в настоящее время информацией, сумма монетизации составит около 6 млрд грн в месяц, а эксперимент будет длиться два месяца. При таких параметрах предоставление субсидий наличными выглядит несущественным фактором", - заявил он.

Он также отметил, что 12 млрд грн, ожидаемые на монетизацию субсидий, составляют всего лишь 3% частного потребления за этот период.

"По теории эти средства не должны идти на потребительский рынок, а должны быть направлены на оплату коммунальных услуг. Но, даже если какая-то сумма и пойдет на потребление, эффект не будет существенным", - прогнозирует Сологуб.

Напомним, с 1 января в Украине начал действовать первый этап монетизации субсидий – он касается тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате "коммуналки".

Переход на монетизацию субсидий предусматривает еще два этапа. Читайте больше в материале "Сегодня" о тотальной монетизации субсидий в три этапа.

Также журналисты "Сегодня" разобрались, кто имеет право перейти на госпомощь живыми деньгами, что для этого нужно, а также какие новшества в назначении субсидий действуют с 2019 года.

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