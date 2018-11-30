Как украинцы борются с долгами за "коммуналку": в Госстате похвастались успехами

К сентябрю жители Украины сократили задолженность за жилищно-коммунальные услуги на 9% в сравнении с сентябрьскими показателями, сообщили 30 ноября в Государственной службе статистики.

Согласно данным ведомства, теперь, если не учитывать электроэнергию, жители Украины (за вычетом аннексированного Крыма, Севастополь и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей), должны государству за "коммуналку" 31,2 млрд грн.

Так, в октябре украинцы уплатили 5,1 млрд грн за жилкомуслуги (77,5% от суммы квитанций за месяц) и 3 млрд грн за снабжение электричеством (110,4% ).

При этом больше всего за "коммуналку" платили жители Закарпатья (132,1% от общей суммы) и Одесской области (114,1%), а меньше всего – в Черкасской, Черниговской, Кировоградской областях (59-62% суммы начислений).

Также в ведомстве отчитались, что с начала года заключили с населением 64,18 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за коммунальные услуги на общую сумму 442,2 млн грн.

Напомним, что в ноябре киевлянам платежки пришли за октябрь пришли с новыми тарифами за холодную воду и водоотведение.

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