Как украинцы борются с долгами за "коммуналку": в Госстате похвастались успехами

Сегодня, 18:41

Согласно статистике, в прошлом месяце жители Украины побороли одну десятую часть своих задолженностей

Автор фото: Александр Яремчук, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

К сентябрю жители Украины сократили задолженность за жилищно-коммунальные услуги на 9% в сравнении с сентябрьскими показателями, сообщили 30 ноября в Государственной службе статистики.

Согласно данным ведомства, теперь, если не учитывать электроэнергию, жители Украины (за вычетом аннексированного Крыма, Севастополь и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей), должны государству за "коммуналку" 31,2 млрд грн.

1543595274.231

Так, в октябре украинцы уплатили 5,1 млрд грн за жилкомуслуги (77,5% от суммы квитанций за месяц) и 3 млрд грн за снабжение электричеством (110,4% ).

При этом больше всего за "коммуналку" платили жители Закарпатья (132,1% от общей суммы) и Одесской области (114,1%), а меньше всего – в Черкасской, Черниговской, Кировоградской областях (59-62% суммы начислений).

Также в ведомстве отчитались, что с начала года заключили с населением 64,18 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за коммунальные услуги на общую сумму 442,2 млн грн.

Напомним, что в ноябре киевлянам платежки пришли за октябрь пришли с новыми тарифами за холодную воду и водоотведение.

Мы также писали, что в "Киевтеплоэнерго" обещали до конца года не повышать тарифы на тепло в Киеве.
ЖКХ, коммуналка, коммунальные услуги

Вы сейчас просматриваете новость "Как украинцы борются с долгами за "коммуналку": в Госстате похвастались успехами". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЖКХ

Фото: "Сегодня"

Украинцы получили право выбора между субсидиями и льготами: в чем разница

15 Ноября, 12:20

В Кабмине объяснили, какой вид помощи от государства выгоднее

Коммуналка

Киевляне требуют от Киеврады бесплатно предоставлять горячую воду

8 Ноября, 12:29

К депутатам обратились с петицией о справедливости
Загрузка...

ЖКХ

Сколько долгов по "коммуналке" накопили украинцы: Госстат раскрыл данные

2 Ноября, 12:36

Самая большая задолженность сохраняется за поставки газа

Коммуналка

Платежки ЖКХ за октябрь киевляне получат без субсидий: стали известны причины

30 Октября, 13:42

В КГГА заверили, что субсидии всем вернут за два месяца в ноябре

ЖКХ

Фото: архив

Счета за отопление в Украине можно уменьшить в четыре раза - Зубко

26 Октября, 14:13

Вице-премьер рассказал о главном способе меньше платить за коммунальные услуги

ЖКХ

Право на субсидию: кого лишат помощи на оплату "коммуналки"

15 Октября, 17:10

Потерять льготу могут до 10% получателей в Украине
Загрузка...