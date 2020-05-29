Как украинцы платили за коммуналку на карантине в апреле

Во время карантина власти позволили временно не платить за услуги ЖКХ

В апреле 2020 года, пока длился строгий карантин, вызванный эпидемией коронавируса, и можно было отложить плату за коммуналку, многие украинцы все же добросовестно платили за услуги ЖКХ. Граждане уплатили 14,3 млрд грн (125,8% начисленных за этот период сумм). Такие подсчеты опубликовала Государственная служба статистики.

При этом в апреле 2020 года жители Украины смогли сократить размер задолженности за некоторые услуги, в частности, за поставку газа (на 1,7 млрд грн) и горячей воды (на 1,8 млрд грн).

На конец апреля 2020 года задолженность населения составила:

за поставки и распределение природного газа 25,6 млрд грн;

за поставки тепловой энергии и горячей воды – 20,5 млрд грн;

за поставки и распределение электрической энергии – 5,9 млрд грн;

за централизованное водоснабжение и водоотвод – 5,3 млрд грн;

за управление многоквартирным домом – 4,9 млрд грн;

за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1 млрд грн.

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Согласно постановления Кабмина от 21 октября 1995 года № 848 и от 27 июня 2003 года № 976 в апреле 2020 года с населением было заключено 1,6 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 8,3 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 18,1 млн грн.

Напомним, задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец марта 2020 года сократилась на 1,2% по сравнению с февралем 2020 года – до 65,9 млрд грн. В марте население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 16,3 млрд грн.

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О том, что происходит с долгами за коммунальные услуги, смотрите в сюжете "Сегодня":

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