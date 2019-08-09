Как в летнюю жару пользоваться холодильником и экономить электричество: советы экспертов

Холодильник – едва ли не единственный прибор, который работает в доме круглосуточно

/ Фото: pexels.com

120 лет назад 8 августа был запатентован холодильник. "Донецкие энергетические услуги" делятся советами, как охлаждать еду и напитки и экономить на электроэнергии.

Специалисты компании-поставщика постоянно консультируют потребителей по вопросам энергоэффективности. Холодильник – едва ли не единственный прибор, который работает в доме 24/7.

Чтобы уменьшить сумму в платежке за свет важно серьезно подойти к выбору и размещению бытовой техники:

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ставьте холодильник на расстоянии от плиты и обогревателей – в противном случае для работы прибор будет тратить больше электроэнергии;

холодильник должен стоять в теневой части помещения, где на него не будут попадать прямые солнечные лучи;

идеальное место для холодильника – возле внутренней стены комнаты, но не вплотную;

при покупке обращайте внимание на класс энергоэффективности: бытовая техника класса "А" или "А+" позволяет уменьшить потребление энергии на 30 – 50% по сравнению с приборами класса "В".

Помогут уменьшить расходы и правильное использование и обслуживание такие способы:

ставьте в холодильник еду, охлажденную до комнатной температуры, а не горячую, только снятую с плиты;

не оставляйте двери холодильника открытыми надолго;

размораживайте холодильник два-три раза в год, чтобы не образовывался ледяной нарост.

следите, чтобы температура в кухне не превышала +30 градусов (в идеале +18-20): из-за жары холодильник потребляет в два раза больше электроэнергии;

проверяйте уплотнитель на дверях, чтобы он не был изношенным, в случае необходимости – замените на новый.

Холодильник не относится к самым энергоемким приборам. Но этот "трудяга" подключен к сети круглосуточно.

Переход на "ночной" тариф на электроэнергию позволяет платить вдвое меньше за работу холодильника с 23:00 до 7:00.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как выпускница энергоэффективной школы научилась сберегать природные ресурсы и привлекает к этому родных:

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