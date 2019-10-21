Как зимой сэкономить на отоплении: эксперт дал советы

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Специалисты по вопросам энергоэффективности советуют жильцам многоэтажек не ждать дешевого отопления, а надеться на свои силы. Так, менеджер по энергоэффективности ДТЭК Антон Ковалишин разъяснил: чтобы не переплачивать за "лишнее" тепло, если отопление включили, а на улице жара – необходимо оборудовать систему отопления многоквартирного дома погодозависимой автоматикой.

В индивидуальном теплопункте надо установить автоматический регулятор распределения и подачи тепла по зданию, который на основе данных температурных датчиков будет сам "прикручивать" объем используемого зданием тепла. Это гораздо эффективнее и безопаснее, чем при потеплении или похолодании вручную крутить задвижки в подвале. Автоматика, по его словам, позволит уменьшить платежки за отопление на 30%.

"А при комплексной термомодернизации, включая утепление всего периметра здания от цоколя до конька крыши, чердака, всех инженерных коммуникаций, замене окон и дверей на энергосберегающие, можно добиться уменьшения платежек за тепло до 60%, – подсчитал Ковалишин. – Но такой подход возможен, если все жильцы здания объединятся".

Выполнить энергоэффективные мероприятия можно с минимальными вложениями со стороны жильцов:

за счет "теплых кредитов", по которым государство компенсирует порядка 30% стоимости работ на термомодернизацию;

за счет городских грантов по программам "70/30", "60/40", "90/10", по которым из городского бюджета финансируется большая часть стоимости материалов и работ по термомодернизации;

за счет продуктов Фонда энергоэффективности, который в сентябре начал финансировать свои первые проекты для ОСМД;

за счет инвестиций энергосервисных компаний, которые могут профинансировать до 90% стоимости работ, материалов и оборудования, установить все "под ключ" и гарантировать достижение определенного уровня экономии энергоресурсов.

В итоге термомодернизация здания может застраховать от долгосрочных рисков колебания цен на газ, тарифов на отопление, чтобы они не так существенно сказывались на расходах домохозяйств при любой погоде и изменениях тарифной политики государства.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Тарифы на тепло: чего украинцам ждать в квитанциях

Кроме того, украинцы, по карману которых сильно бьют счета за "коммуналку", могут оформить субсидии. О том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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