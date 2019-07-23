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Какой будет цена на газ для населения в августе: Кабмин озвучил "потолок"

23 июля, 15:48

По словам Гройсмана, за три месяца цена упала на 25%

Фото: Pixabay

Предельная стоимость газа для населения в августе уменьшится по меньшей мере на 5,5% по сравнению с июльской ценой и составит не более 4640 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и транспортных расходов.

Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Кабинета министров, отметив, что это следует из динамики формирования цены газа на украинском рынке и данных Украинской энергетической биржи.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что благодаря постановлению правительства № 293 от 3 апреля 2019 года цена газа для населения в целом снизится на 25%.

"Несмотря на сопротивление монополиста, мы нашли решение и заставили "Нафтогаз" продавать населению газ дешевле. Цена на голубое топливо для населения в целом за три месяца снизилась с 5803 до 4640 грн без НДС. В результате действия правительственного постановления цена на газ упала на 25%", – подчеркнул он.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что стоимость газа для населения в июне без НДС и транспортных расходов была снижена до 5553,89 грн, а в июле – до 4905,67 грн за 1000 куб. м.

В "Нафтогазе" 23 июля сообщили, что с 1 августа снижаются цены на природный газ для промышленных потребителей – до 4640 грн и 5204 грн без НДС за 1000 куб. м  в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.


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Тег Кабмин, газ, ЖКХ, цена на газ, Гройсман

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