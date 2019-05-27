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Коболев анонсировал снижение июльских цен на газ для населения

27 мая, 13:18

По словам главы "Нафтогаза", отпускная цена снизится почти на 8%

Фото: Pixabay

Отпускная цена на газ для нужд населения Украины в июле снизится почти на 8% – до 5803 грн за 1000 куб. м без учета НДС, транспортировки и распределения. Об этом 27 мая написал глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что газ на международном рынке дешевеет, благодаря чему "Нафтогаз" снизил июньские цены для промышленных потребителей почти на 8%.

"Согласно решению правительства, цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, которая действует в следующем месяце. Следовательно, в июле "Нафтогаз" будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле", – сообщил Коболев.

На прошлой неделе "Нафтогаз" заявил, что с 1 июня снижает цены на газ для промышленных потребителей на 7,6-7,9% по сравнению с маем – до 5803-6423 грн за 1000 куб. м без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами.

С 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, права на установление цен на природный газ для промышленности. С тех пор "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

Падение мировых цен на голубое топливо позволило Украине немного снизить тарифы на газ для населения с 1 мая – на 3,5%, с 8550 грн до 8247 грн за 1000 куб. .

Однако в каждой области Украины будет действовать своя цена на газ – из-за введения новых тарифов для компании "Укртрансгаз" на транспортировку газа. В результате стоимость голубого топлива для конечных бытовых потребителей повышается на на 4,5-4,9%.


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Тег газ, Нафтогаз, цена на газ, Нафтогаз Украины, Коболев, Андрей Коболев

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