Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,7
27,12

Коболев о решении регионов включить батареи: Банальное вытягивание средств

10 октября, 18:05

Глава "Нафтогаза" недоволен решением местных властей

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев раскритиковал решение местных властей начать отопительный сезон, несмотря на теплую погоду. Об этом он написал 10 октября на своей странице в Facebook.

"Читаю победные реляции о досрочном включении отопления в 17 областях Украины. И хочу высказать свое мнение по этому поводу: люди, принявшие такое решение, – местная власть, точно понимает, что она делает. Вопрос, как быстро поймут потребители, что весь этот "банкет" будет за их счет?" – отметил Коболев.

При этом он добавил, что каждый дополнительный день работы батареи при +17 градусов по Цельсию за окном является "банальным вытягиванием средств из их карманов".

Реклама

В тренде
Мировой рейтинг конкурентоспособности: о чем говорит потеря позиций Украины

Напомним, что, согласно действующим нормативам, отопительный период начинается после распоряжения местных органов самоуправления, если в течение трех суток средняя суточная температура воздуха на улице составляет +8 и ниже.

Новости "Сегодня" писали, что глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук перед началом отопительного совета дал советы, как сэкономить на коммунальных услугах до 70%.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что Кабинет министров в ближайшее время не намерен повышать тарифы для населения на отопление.

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

газ ЖКХ погода отопление отопительный сезон Нафтогаз Украины Андрей Коболев

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцы будут экономить на отоплении и горячей воде – план Кабмина
Украинцы будут экономить на отоплении и горячей воде – план КабминаЖКХ
Монетизация льгот: что нужно знать потребителям электроэнергии
Монетизация льгот: что нужно знать потребителям электроэнергииКоммуналка
Субсидии и льготы по новым правилам: что изменилось и кто получит помощь
Субсидии и льготы по новым правилам: что изменилось и кто получит помощьЖКХ
В Украине стартовало финансирование пенсий и субсидий за месяц
В Украине стартовало финансирование пенсий и субсидий за месяцЖКХ
Украинцы платят за коммуналку больше, чем нужно: почему и что нас ждет зимой
Украинцы платят за коммуналку больше, чем нужно: почему и что нас ждет зимойЖКХ
Тарифы на отопление в Киеве хотят повысить на 30%: тепловики назвали причины
Тарифы на отопление в Киеве хотят повысить на 30%: тепловики назвали причиныЖКХ

Новости партнеров

Loading...