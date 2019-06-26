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Коболев заявил об угрозе приостановки импорта газа для запасов на зиму

26 июня, 17:33

По словам главы "Нафтогаза", в июле необходимо решить финансовый вопрос по газу

Фото: "Нафтогаз Украины"
Фото: "Нафтогаз Украины".

"Нафтогаз Украины" может в августе приостановить импорт газа для закачки в подземные хранилища (ПХГ), если не найдет необходимого финансирования. Об этом 26 июня заявил глава компании Андрей Коболев.

"Если мы не найдем решения финансового вопроса (кредиты, евробонды, рассрочка по дивидендам от Кабинета министров. – Ред.) в ближайший месяц, то уже в августе будем останавливать импорт для "Нафтогаза". То есть мы должны за июль найти деньги для того, чтобы оплачивать газ в полном объеме на август", – сказал он.

По его словам, нахождение денег напрямую связано с решениями его акционера – Кабмина, так как международные банки дают кредиты под госгарантии или выполнение определенных условий.

"В случае с этими организациями я опасаюсь, что мы войдем в тяжелую дискуссию с правительством на тему устава "Нафтогаза" или анбандлинга (отделения оператора газотранспортной системы от "Нафтогаза". – Ред.)", – добавил Коболев.

Как отметил глава "Нафтогаза", если Украина не найдет финансирования, можно не успеть увеличить запасы газа в ПХГ до 20 млрд куб. м на случай остановки "Газпромом" транзита топлива через украинскую территорию с 1 января 2020 года.

Новости "Сегодня" сообщали, что по состоянию на 24 июня запасы природного газа в ПХГ превысили 13 млрд куб. м. По данным "Укртрансгаза", среднесуточный объем закачки газа с начала июня составил 70 млн куб. м.

Ранее Коболев заявил о необходимости найти 1 млрд долларов финансирования, чтобы довести запасы газа до указанного уровня.

Сообщалось также, что совет директоров Европейского банка реконструкции и развития 24 июля планирует рассмотреть проект о предоставлении "Нафтогазу" 60 млн евро для финансирования закупки природного газа по импорту.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.


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Тег Кабмин, газ, финансирование, Нафтогаз Украины, ПХГ, Коболев

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Источник:

Интерфакс-Украина

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