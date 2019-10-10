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Когда может подорожать коммуналка: Зеленский дал ответ

10 октября, 20:05

По словам президента, люди не должны платить за услуги ЖКХ половины от общего дохода семьи

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Коммунальные услуги могут подорожать в Украине только в случае, если уменьшится процент от общего дохода семьи на их уплату. Об этом заявил 10 октября президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона.

"Я говорил с Международным валютным фондом и с нашим правительством. И мы договаривались об одном: процент от дохода семьи на уплату коммунальных тарифов должен уменьшиться. И это мы гарантируем людям", – сказал глава государства.

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По его словам, соответствующую задачу он поставил перед Кабинетом министров.

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"Я могу сказать только одно: что мы будем уменьшать этот процент. Человек никогда не будет платить 50%, 70% или, не дай Бог, 80%... Но сейчас мы работаем над некоторыми вещами, чтобы вы увидели, что тарифы уменьшаются", – заключил Зеленский.

Новости "Сегодня" писали, что украинцы в августе уплатили за коммунальные услуги 5,2 млрд грн, тогда как начисленная за указанный период сумма составляла 4,4 млрд грн. Таким образом, украинцы активно погашают долги предыдущих периодов. Общая сумма задолженности сократилась до 52,1 млрд грн.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что тарифы на отопление не повысятся:

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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ЖКХ коммуналка Владимир Зеленский Кабинет министров МВФ пресс-марафон

Источник: Интерфакс-Украина

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