Количество субсидиантов в Украине сокращается из-за роста зарплат – эксперт

Сегодня, 06:00

В этом году украинцам уже выдали в два раза меньше субсидий, нежели в прошлом

Сокращение количества субсидиантов также носит сезонный характер. Фото: архив
Сокращение количества субсидиантов также носит сезонный характер. Фото: архив. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В последнее время ситуация с субсидиями в Украине становится одной из самых обсуждаемых. Так, в правительстве постоянно предлагают нововведения, правила для получения субсидий продолжают ужесточать, а официальная статистика и вовсе говорит о том, что все меньше и меньше украинцев становятся счастливыми обладателями компенсаций от государства. 

В этом году украинцам уже выдали в два раза меньше субсидий, нежели в прошлом. Так, в период с января по июль 2018 г. выплаты получило около 2,6 млн украинских семей, что на 50% меньше, чем было за аналогичный период в 2017 г.  К тому же, если в прошлом году средний размер субсидии составлял 300 грн, то сейчас он уменьшился до 200 грн.

Госстат сообщает, что в январе-июле 2018 г. всего было назначено 734 млн грн субсидий для домохозяйств, в то время, как в 2017 г. эта сумма составляла чуть больше 3 млрд грн.

На летний период количество людей, которые получают субсидии, сезонно сокращается. Ведь основной расход населения на оплату ЖКХ – это оплата отопления.

"В многоквартирных домах – это тепло и горячая вода, а в частных домах – газ. Если их используется значительно меньше, значит и затрат на коммунальные услуги значительно меньше, а значит и сумма компенсации, которая выплачивается, может быть меньше или ее вообще может не быть. Потому ваши расходы будут ниже 15% по отношению к вашим доходам", – поясняет специфику начисления субсидий экономический эксперт Борис Кушнирук.

Из данных Госстата видно, что в Украине постепенно растут зарплаты. А уровень доходов – определяющий фактор для получения госпомощи.

"Второй фактор – это то, что в Украине растут зарплаты. А соответственно, если зарплаты растут, то количество тех, кто может обратиться с субсидиями, сокращается", – говорит Кушнирук.

Более подробно о том, как обстоит ситуация с субсидиями в Украине, читайте в материале сайта "Сегодня": Почему украинцам урезают субсидии и что будет с началом отопительного сезона
ЖКХ, коммунальные услуги, статистика, выплаты

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Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

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