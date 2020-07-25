В Украине взялись привлекать коллекторов для выбивания долгов за коммуналку

Коллекторы звонят должнику и членам его семьи с требованием расплатиться. Юристы говорят, что такие методы законны, если общение проходит в корректной форме

После запрета Кабмина на отключение должников от коммунальных услуг на время карантина объем проплат снизился. Прежде всего это касается тех услуг, которые сложно или технически невозможно отключить – это водопровод и канализация. В ответ коммунальные службы оказались вынуждены прибегнуть к услугам коллекторов – частных фирм, которые за определенный процент будут заниматься взысканием долгов.

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Насколько это законно и эффективно, а также какие еще используют способы коммунальные службы, дабы добиться погашения долгов, выяснил сайт "Сегодня".

Продам долг с дисконтом

По данным Национального банка, который с 1 июля контролирует деятельность факторинговых (коллекторских) компаний, на начало 2020 года в Украине насчитывалась 641 лицензированная факторинговая компания. Многие из них сочетают факторинговую деятельность с предоставлением других финансовых услуг (лизинг, кредитование, предоставление гарантий и т.д.).

В течение 2019 года эти компании заключили более 31 тыс. договоров факторинга на общую сумму 56,5 млрд грн, что на 8,1% больше по сравнению с количеством договоров, заключенных в 2018 году. То есть услуги факторинга (коллекторские) на рынке востребованы.

Но 84% объемов касаются банковской сферы и только 1% – других сфер, в том числе и коммунальной. То есть поле деятельности в области оказания коммунальных услуг большое. Ведь, по данным Госслужбы статистики, структурам ЖКХ только население задолжало почти 60 млрд грн.

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Как разъяснили в Министерстве развития общин и территорий (бывший Минрегион), существует механизм для привлечения коллекторских компаний. На сайте Prozorro проводится тендер на получение коллекторских услуг, с его победителем заключается договор. Оплата обычно составляет 10-15% от суммы долга. После этого коллекторская фирма получает право на "выбивание" долга с неплательщиков.

В одной их коллекторских фирм нам рассказали, какие они используют методы для воздействия на должников. Как оказалось, примерно такие же, как и сами коммунальные структуры, но более интенсивно и целенаправленно.

"У юристов юридических отделов коммунальных структур нет ни достаточно времени, ни опыта общения со злостными неплательщиками, поэтому взыскание долгов начали отдавать на аутсорсинг, – рассказал нам сотрудник одной из коллекторских компаний Юрий. – Альтернатива в виде подачи исков в суд требует от коммунальщиков материальных затрат – уплаты госпошлины, размер которой зависит от суммы долга, поэтому ее используют неохотно. Ведь дела могут тянуться годами, а пошлину надо внести сразу. Мы же действуем намного эффективнее. Если долг небольшой – до 10 тыс. грн, и недавний, образовавшийся в течение года-двух, а за неплательщика взяться плотно, то результат будет уже через месяц. Мы, естественно, не применяем никаких мер физического воздействия, так как это криминал, только психологическое давление. Узнаем телефоны должника, членов его семьи и регулярно звоним, требуем расплатиться. Ставим "робота" на автодозвон с неизвестного номера, он звонит каждую минуту и напоминает о долге. Кто-то меняет номер телефона, но для многих людей это чревато потерей контактов. Поэтому более 70% должников вскоре сдаются и вносят деньги. А мы получаем свой процент".

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Поставщики не спешат взыскивать

В Ассоциации водоканалов Украины нам подтвердили, что отдельные водоканалы сотрудничают с коллекторскими структурами. Но большинство пока действует по старинке: взывают к совести должников через социальную рекламу, рассылают SMS и e-mail-напоминания, вывешивают у подъездов списки квартир, в которых живут неплательщики (их фамилии запрещает обнародовать закон о защите информации). Эффективность этих мер минимальна, поэтому водоканалы переходят к другим способам воздействия.

"Решение Кабмина о запрете отключения услуг и начисления пени сыграло негативную роль, платежи за воду по Украине упали почти на 10% – с 91,9% в феврале до 82,6% в марте, когда ввели карантин, а в некоторых городах еще больше, – рассказала нам директор Ассоциации водоканалов по информационной политике Виктория Яковлева. – Так как отключать потребителям воду мы не имеем права, то в крупных городах – Харькове, Одессе, Львове – рассматривается возможность временной приостановки этих услуг – воду будут подавать по жесткому графику".

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Иной возможности, по ее словам, для безубыточной работы у водоканалов нет. То есть не платят некоторые, а страдать будут все.

Но есть еще одна сторона проблемы – политическая. На 25 октября назначены местные выборы, из-за которых мэры негласно запрещают коммунальным структурам обращаться к коллекторам, дабы не потерять лояльность избирателей.

В "Киевводоканале" нам рассказали, что провели тендер, заключили договор с коллекторской фирмой на 3,65 млн грн долгов, но месяц спустя были вынуждены его расторгнуть, "столкнувшись с негативным мнением общественности".

"Ситуация в городе сложилась критическая: долги за воду составляют 700 млн грн, из них 487 млн грн задолжали злостные неплательщики, – сообщили в информационном управлении "Киевводоканала". – Причем 440 млн грн не уплатили всего 5% потребителей, это 50 тысяч счетов, долгам больше двух лет. На эти деньги можно было бы реконструировать Деснянскую водозаборную станцию (1 очередь) и очистные сооружения, либо проложить 23 км магистральных водопроводов с диаметром труб 500 мм. Сейчас мы проводим работу по реструктуризации, но если не удастся договориться – подаем иски в суд, хотя это дорого. За прошлый год удалось взыскать более 20 млн грн долга. Коллекторов пока больше не привлекаем".

Ноу-хау: не платишь за тепло – отключим свет

Вместо того, чтобы судиться, некоторые коммунальные предприятия используют оригинальные методы борьбы с неплательщиками. Об одном из них нам рассказал житель Кременчуга Василий Михальчук.

"Я оформляю наследство на квартиру, по которой небольшая задолженность за электроэнергию – около 200 грн, и значительная – свыше 10 тыс. грн – за отопление, – говорит Василий Михальчук. – Долги за "ток" я погасил, а за отопление – нет, хочу их реструктуризировать, когда стану собственником жилья. О чем и уведомил поставщика услуг. Тем не менее, ко мне ежемесячно приходят электрики и пытаются перерезать провода… за неоплату отопления. Обращался на местную ТЭЦ – мне ответили, что поставщик и тепла, и электроэнергии один, поэтому они, мол, имеют право лишить меня электроэнергии. Такой вот способ выколачивания долгов".

По словам юриста Владимира Столитнего, деятельность коммунальных служб Кременчуга неправомерна.

"Они должны подать в суд на того, кто не платил, а если этот человек умер – на принявшего наследство, а отключать одни услуги за неоплату других не имеют права", – разъяснил нам Столитний.

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А вот в Киеве поставщики электроэнергии действуют по отношению к должникам в правовых рамках.

"Поддерживать платежную дисциплину мы помогаем клиентам тремя способами: напоминания, создавая новые сервисы для оплат и энергоэффективные решения. Мы напоминаем и информируем о задолженности с помощью уведомлений по SMS, Viber, электронной почте, в бумажных счетах за электроэнергию, – рассказал руководитель отдела по коммуникациям YASNO Антон Ковалишин. – Для быстрой оплаты создаем дополнительные упрощенные онлайн-сервисы, чтобы оплату человек мог выполнить за одну минуту без дополнительной регистрации. Чтобы уменьшить свои расходы на электроэнергию до 50%, наши клиенты могут воспользоваться энергоэффективным набором. В него входит двухзонный счетчик электроэнергии с услугой установки под ключ, умная розетка и LED-лампы".

Эксперты: В ЖКХ должны сами решать, что им выгоднее

Пока специалисты затрудняются ответить, насколько новшество с взысканием долгов за коммунальные услуги при помощи факторинговых компаний станет популярным.

"Сегодня у поставщиков комуслуг есть три пути взыскания: через суд и два внесудебные – путем убеждения должников рассчитаться и через коллекторов, – анализирует председатель Общественного совета при Министерстве развития общин и территорий Павел Михайлиди. – Вопрос очень запущен, теперь, когда долги за жилкомуслуги достигли 60 млрд грн, и ситуация становится угрожающей, начались активные попытки взыскать задолженность, в том числе через коллекторские фирмы".

По словам Павла Михайлиди нельзя дать однозначного совета, какой из трех путей взыскания долгов должен стать приоритетным, в каждом конкретном случае вопрос должен решаться на местах. Но ясно одно: отступать некуда, надо что-то делать.

А вот юрист Владимир Столитний назвал юридически корректной продажу долгов с дисконтом.

"Если был аукцион, значит все законно, – говорит Столитний. – Но коллекторы имеют право только на информационное общение и ни на какое другое. Они могут напоминать о долге любыми способами – звонки, письма, SMS и т. д., причем исключительно в корректной форме. За грубость, оскорбления, не говоря уже о попытках физического воздействия или завладения имуществом на них можно подать в суд и фирму лишат лицензии. Хотя коммунальщикам лучше взыскивать такие долги через суд. Но из-за бездеятельности руководства коммунальных структур по многим долгам просрочен срок исковой давности – три года, поэтому они и пытаются использовать коллекторов, вдруг удастся получить оплату".

Выводы

Украинцам, которые годами не платят за коммунальные услуги, стоит задуматься, стоит ли продолжать подобную практику. Ибо задолженность по стране уже настолько велика, что угрожает деятельности всего ЖКХ. Поэтому крупным должникам не надо удивляться, если для них начнется "телефонный террор". И произойдет это аккурат в начале отопительного сезона, когда пройдут местные выборы. Высока вероятность, что после них мэры-победители "дадут отмашку" коммунальщикам, и те начнут активно заключать договора факторинга.

Почему долги украинцев за коммунальные услуги постоянно растут, смотрите в сюжете "Сегодня":

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