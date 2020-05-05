Коммуналка на карантине: могут ли отключить услуги ЖКХ за долги

Отключить ЖКХ-услуги за долги во время карантина не имеют права, зато могут подать на неплательщиков на суд

На период карантина украинцы получили льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. В Кабмине рассказали, что штрафы и пеню за несвоевременную оплату услуг ЖКХ начислять не будут. Тем не менее, украинцам приходят платежки, в которых им угрожают отключением и штрафами. Сайт "Сегодня" выяснил, можно ли не платить за жилкомуслуги на период карантина и что будет с субсидиями должников.

Долги за коммуналку на время карантина

Украинке Юлии недавно пришла платежка с задолженностью за доставку газа. В платежке указано, что если задолженность не погасят в ближайшее время, газоснабжение прекратят, а на Юлию подадут на суд.

"Задолженность была и до этого. Но мы сами собирали деньги всей улицей, чтобы проложить трубы, заплатить за работу и провести газ, поэтому не очень понятно, о каком вообще долге идет речь", — рассказывает нам Юлия.

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В социальных сетях немало людей жалуются, что им приносят такие же квитанции и угрожают отключениями. Мы расспросили юристов о том, насколько это законно, и могут ли украинцев наказать за то, что они временно не платят за коммуналку во время карантина.

Людмила Куса, юрист Gracers Law Firm, напоминает, что потребитель в случае несвоевременной оплаты услуг ЖКХ обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100 процентов общей суммы долга.

"Однако, в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) и введением режима чрезвычайной ситуации, Верховной Радой Украины были приняты законы для регулирования сферы жилищно-коммунальных услуг", — говорит Куса.

Так, 17 марта был подписан Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновению и распространению коронавирусной болезни (COVID-19)". Олег Горецкий, управляющий партнер ЮФ "Горецкий и Партнеры", рассказывает, что нормами этого закона, в частности, на период действия карантина и на протяжении 30 дней после его отмены запрещено начисление штрафов и прекращение предоставления услуг ЖКХ из-за несвоевременной оплаты.

"Поставщик услуг не имеет права прекратить их предоставление, так как императивной нормой закона это запрещено. Что касается подачи иска в суд, то это право является абсолютным, предусмотренным Конституцией Украины, потому обращаться в суд поставщик услуг может. Также отметим, что с момента подачи иска в суд до принятия решения, приобретения решением законной силы, получения исполнительного документа – пройдет время", — говорит Горецкий.

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Юрист добавил, что, если поставщики услуг ЖКХ все же подали на потребителя в суд, можно обратиться с ходатайством о переносе рассмотрения из-за карантина.

Екатерина Поволяева, юрист ЮК RIYAKO&PARTNERS, объясняет, что в украинском законодательстве снова возникла неразбериха из-за двух законов, которые противоречат друг другу. Так, согласно нормам, прописанным в законе "О жилищно-коммунальных услугах", поставщики услуг ЖКХ могут отключить их украинцам за неуплату. А вот законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" — это запрещено.

"Возникает определенная коллизия между двумя вышеуказанными законами. Для ее преодоления необходимо руководствоваться принципом, что следующий акт одного уровня по тому же вопросу отменяет действие актов предыдущих. То есть, применять норму того закона, который был принят позже. Таким образом, коммунальные службы не имеют права прекращать или приостанавливать жилищно-коммунальные услуги гражданам Украины в случае их неуплаты на период карантина", — говорит Поволяева.

Людмила Куса добавляет, что на данный момент потребители ЖКУ защищены от начисления и взыскания штрафов или пени за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги на период карантина и 30 дней после его окончания.

"Более того, не будет прекращено и само предоставление жилищно-коммунальных услуг. Однако, сама плата за ЖКУ за этот период времени будет начисляться", — напоминает Куса.

Антон Ковалишин, руководитель отдела по связям с общественностью поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO, рассказывает, что они во время карантина не применяют к бытовым потребителям штрафных санкций или отключений.

"Но карантин рано или поздно закончится и за потребленную электроэнергию все равно необходимо платить. Поэтому лучше платить в полном объеме за потребленную электроэнергию и не накапливать долги", — говорит Ковалишин.

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Куда обращаться, если ваши права нарушили

На потребителя все же могут подать в суд за неуплату услуг ЖКХ. Решение о взыскании долга набирает законную силу 30 дней.

"Следует иметь ввиду, что, кроме долга, должник будет нести еще и судебный сбор, а также, возможно, — расходы истца на оплату услуг адвокатов. Должник имеет право обратиться в суд с заявлением об отсрочке его выполнения, или обратиться сразу к взыскателю с целью заключить договор о реструктуризации долга. В противном случае взыскатель имеет право обратиться в исполнительную службу или к частному исполнителю для принудительного взыскания долга. После открытия исполнительного производства исполнитель имеет право арестовать все имущество должника, в том числе и банковский счет", — говорит Олег Горецкий.

Если к потребителю все же пришли во время карантина, чтобы отключить ту или иную услугу ЖКХ за неуплату, гражданин можете обратиться в соответствующие органы и заявить о нарушении ваших прав.

"Если вышеупомянутые запреты нарушаются, то потребители коммунальных услуг могут обратиться в областные территориальные отделения Антимонопольного комитета и сообщить о нарушении норм законодательства", — советует Екатерина Поволяева.

Что с субсидиями

Неразбериха возникла и с субсидиями. Так, ранее украинцам обещали, что долги по коммуналке не будут влиять на начисление субсидий. 1 апреля правительство опубликовало постановление №247 "Об особенностях предоставления жилищных субсидий", которое должно защитить украинцев на период карантина.

Согласно постановлению, запрещалось прекращение начисления субсидий, увеличились социальные нормативы потребления жилкомуслуг на 50%, а вот рассмотрение вопросов о начислении субсидий проводилось в автоматическом порядке.

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Юристка Ирина Бирюкова из ОО МАЖ "Берегиня", рассказывает, что это постановление КМУ дает людям основания для того, чтобы не платить за услуги ЖКХ на время карантина и при этом запрещается прекращать начисление субсидии.

"При этом, действительно, не всегда это постановление КМУ работает. Если по причине долга прекращено начисление субсидии, человек имеет право обратиться в Министерство социальной политики, на правительственную горячую линию "1545" или в суд", — рассказывает Бирюкова.

Оказалось, что не платить за услуги ЖКХ и получить субсидию в следующем периоде все же нельзя. В Ассоциации городов Украины разъясняют, что субсидию в следующем периоде потребителю начислят только в том случае, если долг не превышает 340 грн.

Таким образом, лучше не надеяться на новые постановления и оплачивать коммунальные услуги вовремя.

О том, как растут долги украинцев за коммунальные услуги, смотрите в сюжете "Сегодня":

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