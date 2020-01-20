Коммуналка по новым ценам: как и сколько заплатим

Почему за некоторые услуги приходит по две платежки и кому не дадут субсидию

Министр развития экономики Тимофей Милованов заявил, что многие украинцы скрывают доходы, чтобы получить субсидию. Но если в Украине примут новый закон "О труде", обманывать будет сложнее – предусматривается, что тогда субсидию не получат те, кто работает неофициально.

И еще уточнение сделало Минсоцполитики: субсидию не назначат, если задолженность за коммуналку превышает 20 необлагаемых минимумов, то есть 340 гривен. Чтобы погасить такую задолженность и получить "скидку", нужно будет обратиться к поставщику услуги и оформить договор о реструктуризации долга.

В целом задолженность украинцев за коммуналку стала рекордной – более 55 млрд гривен. В 2020 году ситуация может обостриться, ведь уже стали приходить квитанции с новыми суммами, причем на некоторые услуги – сразу по две.

В начале января украинцы стали получать платежки за декабрь. Оплата за теплые батареи и горячую воду снизилась в среднем на 23%. В зависимости от площади квартиры экономия может составить до 400 гривен. Важно: тарифы на самом деле остались прежними, изменился лишь принцип начисления. Уменьшить итоговые суммы местным чиновникам разрешил Кабмин. Основанием для перерасчета стало снижение цены за газ в декабре – она упала почти до 5878 грн за тыс. куб. м вместо заложенных в тариф 7200‑7800 грн. Сумма перерасчета указывается в отдельной графе платежки.

Впрочем, эксперты называют такую акцию запоздалой и одноразовой. К тому же по факту скидку получили не все.

"Если средняя платежка была 1,5 тыс. грн , то люди должны были заплатить 1200 грн. А у большинства эти 1,5 тыс. грн и остались. Кто‑то заплатил 1200, но условно говоря, за январь платежка придет практически с теми же 1,5 тыс. грн из‑за того, что поднята цена на газ", – говорит эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"На сегодняшний момент на рынке цена газа уже пошла вверх. И может возникнуть ситуация, когда предприятия ТКЭ, которым пересматривают тарифы, будут наращивать убыточность. Они и так на сегодняшний день в большинстве своем убыточные. И у них есть огромная задолженность перед "Нафтогазом". Это тоже негативный момент", – дополняет экономист Олег Пендзин.

Согласно договоренностям Украины с МВФ с 2020 года как жители частного сектора, так и промышленные предприятия должны платить за газ одинаково – столько, сколько требует рынок. Поэтому, чтобы застраховать население от резких ценовых скачкой, установили фиксированный тариф на газ. Он автоматически действует до 1 мая 2020 года и составляет 6600 грн за тыс. куб. м. Это гарантированная цена от "Нафтогаза".

Конечная стоимость голубого топлива зависит также от цен на его распределение и транспортировку, которые отличаются в каждом регионе. Сюда же добавляется наценка от поставщика, и на все это начисляется НДС. В конце 2019 года украинцы могли отказаться от гарантированной правительством цены на газ и остаться на старой. Для этого нужно было обратиться к компании-поставщику в своем регионе. Кто этого не сделал, тот автоматически получил страховую цену на газ. При этом платить наперед не нужно. Но, например, если рыночная цена будет ниже, ем гарантированная, то вернуться к более выгодному варианту уже не получится.

"От введения страховой цены потребители проиграли. Потому что их заставляют покупать газ [по более высокой цене] и будут заставлять до конца отопительного сезона", – считает эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

"Если вы остались на рыночной цене, то был риск, если бы не был подписан транзитный контракт с Россией. Это единственный риск, который был. Тогда это действительно повлияло бы на цены на европейском рынке. Соответственно, зацепило бы и ценообразование в Украине. Действительно цены могли бы подняться до условно 10 тыс. грн за тыс. куб. метров", – объясняет ситуацию эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Сейчас причин для роста тарифов на газ нет. Во-первых, Украине повезло с аномально теплой зимой. Во-вторых, в европейских и украинских хранилищах накоплены большие запасы.

"Соответственно, спрос [на газ] низкий. В течение ближайших двух месяцев ситуация кардинально не изменится. А там уже весна. В Европе она наступает раньше, там теплее. Соответственно ожидать, что цены резко пойдут вверх, на сегодняшний день не приходится. Цена на европейских хабах составляет где‑то 5,4 тыс. грн. То есть с учетом транспортировки это где‑то 6‑6,5 тыс. грн за тыс. куб. м. Это буквально объективная цена", – говорит Землянский.

С января украинцы будут получать уже две платежки за газ – одну за потребленные кубометры, другую – за распределение топлива. Это не дополнительные деньги, просто плату за доставку энергоносителя вывели в отдельный платеж. Это касается всех – даже тех, кто, например, месяц был в отпуске и совсем не пользовался услугой.

"Нужно зарезервировать определенную мощность в системах распределения газа. Так как когда выделяется плата за распределение, мы платим за возможность воспользоваться услугой поставко газа в любой момент.", – объясняет Рябцев.

Напомним, самый низкий тариф сейчас в Киеве – около 33,6 коп. за куб. м, а самый высокий – во Львовской области, 2,39 грн. С 1 января 2020 года тарифы на транспортировку газа выросли на 30%.

Кроме того, после 1 мая правительство планирует отказаться от фиксированных цен на газ для населения. То есть стоимость газа станет рыночной для всех без исключения.

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