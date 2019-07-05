Коммуналка в смартфоне: что нужно знать

Поставщики коммунальных услуг предлагают все более удобные технологии для общения с клиентами

Фото: Pixabay

Жизнь современного человека трудно представить без смартфона. По данным Укрстата, у нас в стране начитывается более 26 млн интернет-пользователей. Это 60% населения. А исследования социологических и маркетинговых компаний свидетельствует о том, что свыше 85% интернет-пользователей – это владельцы смартфонов, которые пользуются и мобильным интернетом. По разным оценкам, смартфонами активно пользуются от 45 до 57% населения, или свыше 70% – взрослого. И не только звонят, но и пользуются интернетом, общаясь в социальных сетях и мессенджерах, совершая покупки через сайты и мобильные приложения и получая из Сети различную информацию.

В Киеве и других крупных городах эти показатели намного выше. Причем жители мегаполисов гораздо чаще пользуются мобильным доступом в интернет, нежели стационарным. Больше половины всех интернет-покупок сейчас делаются именно через смартфон.

Поэтому различные магазины, финансовые и сервисные компании не жалеют времени и средств на ведение страниц в соцсетях и создание удобных мобильных приложений, которые многие украинцы считают гораздо более удобными, по сравнению с мобильными версиями сайтов и мессенджерами.

Через приложения мы выбираем самый удобный маршрут для поездки и находим самое дешевое лекарство в своем районе, платим за проезд в общественном транспорте и за мобильный телефон, в мобильном приложении храним все бонусные и скидочные карточки и оплачиваем покупки в магазине.

А не так давно за разработку мобильных приложений взялись и коммунальщики. И теперь появилась возможность через мобильные приложения оплачивать ряд коммунальных услуг и передавать показания счетчиков.

Показания счетчиков нужно передавать в разное время

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что оплата коммунальных услуг – хлопотное дело. До недавнего времени наиболее быстрым способом оплатить коммуналку было заполнение электронных квитанций и оплата их либо через сайт одного из банков, которые предоставляют эту услугу, либо через сайт Центра коммунального сервиса https://cks.com.ua, либо через какую-то платежную систему. Все это можно было сделать в один день максимум за 15 минут. Однако с тех пор, как потребителей коммунальных услуг обязали передавать не только платежи, но еще и показания счетчиков, дело значительно усложнилось.

Так, показания счетчиков электроэнергии нужно передавать поставщику "Киевские энергетические услуги" https://kep.com.ua с 1 по 4 число каждого месяца. Показания газовых счетчиков – "Киевгазу" https://kyivgaz.ua с 1 по 5 число каждого месяца. Показания потребления горячей воды – КП "Киевтеплоэнерго" с 5 числа до последнего дня месяца. Холодной воды – ЧАО "Киевводоканал" https://vodokanal.kiev.ua с 10 числа до последнего дня месяца. Как тут не запутаться? Спасают только "напоминалки".

Однако, надо отдать должное, организации коммунального сервиса в меру сил пытаются облегчить задачу коммуникации для своих клиентов. В частности, одной из тенденций последнего времени стало максимальное расширение каналов коммуникаций. Теперь передать показания счетчиков можно не только через сайт, но и с мобильного телефона. Либо используя один из мессенджеров (Viber, Telegram), либо даже через отдельное приложение.

Как можно передавать показания счетчиков

Для отдельных коммунальных услуг доступны и другие способы передачи данных. Так, данные по газу, кроме перечисленных в таблице способов, можно также передать через ящики, которые установлены на многих газифицированных домах. Данные по холодной воде – еще и в Центрах обслуживания клиентов, и в платежном извещении, если платите через банк, и на сайте ЦКС. Данные по горячей воде – по телефону ЦКС и через сайт КП "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИОЦ https://www.gioc.kiev.ua).

Одним словом, способов много. Однако, как видно из выше приведенной таблицы, нет единого сайта или мессенджера, через который можно было бы передать данные абсолютно по всем видам коммунальных услуг и оплатить их. Передать показания счетчиков и оплатить счет можно только через сайты компаний. Однако сайты у всех поставщиков коммунальных услуг разные.

В такой ситуации наиболее универсальным способом передавать показания счетчиков и оплачивать коммунальные услуги могли бы стать мобильные приложения. Поскольку, как писалось выше, киевляне предпочитают мобильный интернет "стационарному" и мобильные приложения – сайтам.

Запущено первое мобильное приложение

На сегодняшний день мобильные приложения есть у двух из четырех основных поставщиков коммунальных услуг в Киеве: у "Киевгаза" и "Киевских энергетических услуг".

Найти "газовое" приложение, честно говоря, оказалось непросто. Нужно зайти со смартфона на сайт компании "Киевгаз", найти раздел "Оплата за услуги", затем пролистать страницу вниз до строки "Передать показания газового счетчика" и нажать на нее. На открывшейся странице, опять-таки, найти строку "через мобильное приложение для Android" и перейти по ссылке. Там, наконец, под фотографией смартфона обнаруживается кнопка "Скачать".

С приложением от "Киевских энергетических услуг" все оказалось значительно проще. Во-первых, его легко обнаружить в PlayMarket по названию компании. Во-вторых, можно зайти на сайт компании, нажать раздел "Мобильное приложение" и там выбрать вариант для Android – Play market либо для iPhone – AppStore. Приложение можно установить на смартфон даже с компьютера. Кроме того, QR-код, по которому можно скачать приложение, есть и в бумажных счетах за электроэнергию.

После короткой регистрации на первой же странице открывается вся основная информация: расход за месяц, состояние счета, последние показания счетчика и тариф. Здесь же кнопки "внести" (показания) и "оплатить".

Нажав на кнопку "Внести", попадаем на страницу, где есть поля "Текущие показания" и "На дату". Даже клавиатура с цифрами уже открыта. А кроме того, посреди страницы заботливо размещен фонарик, нажав на который, можно сразу подсветить счетчик. После внесения показаний буквально в несколько кликов можно сформировать и оплатить счет.

Вся процедура занимает чуть больше одной минуты. Чтобы не вводить длинный номер банковской карты, можно воспользоваться сканером из приложения. Он включает камеру, вы подносите к ней свою карту, и он считывает номер автоматически.

Еще быстрее получится, если ваши карта и смартфон оборудованы модулем NFC, который позволяет устройствам обмениваться данными на расстоянии до 10 см. Тогда нужно просто поднести карту к задней поверхности телефона и все данные подтянутся автоматически.

Самые популярные способы передачи данных о коммуналке

Кстати, на днях "Киевские энергетические услуги" опубликовали статистику, каким способом киевляне предпочитают передавать показания и оплачивать счета. По данным компании, несмотря на высокий уровень доступа к интернету, на сегодня только каждое четвертое домохозяйство в столице передает данные о потреблении электроэнергии дистанционно – 230 тысяч домохозяйств. Из них подавляющее большинство – 185 тыс. – делают это через "Личный кабинет" на сайте компании. Вся процедура занимает несколько минут. На втором месте по популярности – передача данных через интерактивный голосовой помощник. 41 тыс. клиентов предпочли позвонить по телефону (044/067/066) 277-18-18, в тоновом режиме нажать цифру "3", после чего ввести номер личного счета и показатели счетчиков. Третий по популярности способ – личное общение с оператором контакт-центра. Его выбрали 5 тыс. клиентов "Киевских энергетических услуг". И, наконец, еще 400 клиентов написали номер личного счета и показатели счетчиков в личном сообщении на странице компании в Facebook.

"Количество людей, которые пользуются цифровыми сервисами от поставщика электроэнергии, растет. Со своей стороны, мы работаем над расширением каналов связи, чтобы каждому клиенту было удобно решать все вопросы, связанные с электропоставкой", – говорит директор "Киевских энергетических услуг" Виктор Мельников.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как в Бельгии придумали дома, в которых не нужно платить за коммуналку.

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