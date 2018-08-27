"Коммуналка" в Украине дорожает: почему нет изменений к лучшему

В 20% украинских домов созданы ОСМД, хотя новшествами довольны далеко не все

Каждый месяц украинцы тратят деньги на коммунальные платежи – раньше платили ЖЭКам, а теперь, по новому закону, должны ОСМД или управляющим компаниям. Но люди жалуются: тарифы растут, а во дворах так и остались свалки и стихийные парковки, подъезды напоминают бесплатные общественные туалеты, трубы как и прежде дырявые.

Говорят, раньше было ясно – деньги крадут. Этот ответ возмущал жителей многоквартирных домов, но не удивлял. Журналисты "Сегодня" выяснили, почему новые компании "руководят" по-старому.

Предполагается, что ОСМД должны улучшить управление коммунальным хозяйством и тарифами. Но, например, жители одного из домов в Виннице создали такое объединение, а главой избрали своего соседа. О выборе пришлось пожалеть – мужчина, по словам жильцов, украл общественные деньги – на счету ОСМД осталось 10 гривен.

"Трубы текут. Собирали деньги, а в конечном итоге остались с 10 гривнями", – сетует жительница дома Надежда Дужак.

Новый глава этого ОСМД подтверждает – предыдущий председатель занимался хищением средств в крупных размерах.

"Он с самого начала создал на себя ФЛП и передал управление самому себе. Как глава ОСМД – ФЛП. И шло снятие денег со счетов, он просто переводил их на карточный счет ФЛП", – объясняет "схему" своего предшественника новый глава местного ОСМД Александр Гаврилюк.

Сейчас предыдущий глава ОСМД задержан, уголовное дело против него возбудила прокуратура. Мужчине грозит лишение воли сроком до семи лет за хищение 280 тысяч гривен.

Но таких случаев не много, хотя в фактически в каждом городе можно найти ОСМД, члены которого не довольны управлением. Например, жители панельного дома в Киеве жалуются, что объединение собственников создали три года назад, а никаких изменений до сих пор не видят.

Первая же проблема, с которой сталкиваются при создании ОСМД – где и как найти хорошего главу. Чаще всего председателя выбирают среди соседей, а желающих обычно не много.

"У нас председатели – пенсионеры. Бывшие медсестры, педагоги... А здесь все-таки нужно, чтобы человек хоть когда-то в своей работе был менеджером, чтобы у него были задатки руководителя", – отмечает глава ресурсного центра поддержки ОСМД Галина Матвеева.

Когда такого опыта у главы ОСМД нет, он сначала допускает ошибки, из-за которых страдает весь дом. Например, бывают ситуации, когда дом тратит все собранные деньги, а потом не может расплатиться за вывоз мусора.

Проблемы могут возникнуть и если не повезет с моральными качествами главы ОСМД. Так, во Львове жители дома жалуются, что не могут даже получить элементарную справку – председатель их объединения может запросто "послать" жильцов или просто не открывать не двери, не отвечать на звонки. У этого ОСМБ есть чат в Facebook, в котором глава унижает своих же соседей. Например, одному из жителей дома он написал: "Ты никто и звать тебя никак". В этом доме жильцы требуют показать им, на что идут деньги с квартплаты. Но глава ОСМД поставил ультиматум – отчета не будет без повышения зарплаты на 50%. Хотя, согласно уставу ОСМД, информация о платежах жителей должна быть открытой.

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Но, несмотря на все риски и трудности, за последние годы в Украине создано более 15 тысяч объединений совладельцев многоквартирных домов. Сейчас ОСМД работают в каждом пятом таком доме. И во многих случаях жильцы не жалеют о создании объединения.

Так, жители киевской "панельки" говорят: после создания ОСМД наконец-то увидели, куда идут деньги. В еще одном доме объединение создали, когда закончилось терпение вести "переговоры" с ЖЭКом. Трубы в этом доме проржавели, на техническом этаже произошел прорыв и дома затопила все этажи по стояку однокомнатных квартир.

Первое, что сделали жители после создания ОСМД – поменяли трубы на пластиковые, а также поставили утеплитель, который защищает от потери тепла. Кроме того, делают ремонт в подъезде, установили экономичные лампы с датчиками движения, видеокамеру на первом этаже, кладут плитку.

Все взносы членов ОСМД на такой ремонт проходят через официальные платежки, как это и должно быть по закону. Большинство жителей дома работу объединения одобряет, но всегда найдутся и недовольные – одна женщина постоянно устраивает главе объединения скандалы. Она возмущена, что якобы не знает, куда тратятся деньги, хотя эта информация открыта и с ней можно легко ознакомиться. Тем более что руководство ОСМД не препятствует этому.

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Именно из-за скепсиса и нежелания брать ответственность в свои руки энтузиазм вокруг создания ОСМД в Украине в последние годы угасает. В 20% домов ОСМД уже созданы, а 80% продолжают жаловаться на ЖЭКи и одновременно платить им деньги.

Некоторые боятся, что как только они откажутся от обслуживания у коммунального предприятия, местная власть уже не выделить ни копейки на ремонты. Но в Минрегионстрое уверяют, что это неправда.

"Это миф, однозначно. Это неосведомленность. ОСМД может обратиться к органу местного самоуправления с просьбой предоставить финансовую помощь", – говорит чиновница министерства Светлана Старцева.

К примеру, в той же киевской "панельке", где есть скандалящая соседка, ОСМД добилось, чтобы из бюджета Киева им выделили 300 тыс. гривен – на замену окон и дверей на металлопластиковые. В Мингерионстрое поясняют – если жильцы просят, они получают деньги.

А вот если ничего не делать, то дом так и будет разрушаться. ОСМД – это лишь механизм управления, а потому все зависит от того, как им воспользуются сами жильцы.

Напомним, даже после "ликвидации" ЖЭКи продолжают обслуживание домов. В то же время у украинцев есть возможность поменять ЖЭК на другую управляющую компанию. Механизм прописан в законе "О жилищно-коммунальных услугах".