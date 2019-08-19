Компенсации до 50%: в Украине заработает новая программа по утеплению домов

Гранты будут покрывать не только стоимость материалов, но и затраты на проведение строительных работ

/ Фото: Сегодня

Фонд энергоэффективности, который сейчас функционирует в тестовом режиме, с сентября в рамках новой программы будет компенсировать 40-50% расходов на мероприятия по энергоэффективности для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Об этом заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Фонд энергоэффективности уже имеет программу по энергомодернизации многоэтажек, которую в пятницу (16 августа. – Ред.) утвердил наблюдательный совет Фонда. С сентября ОСМД смогут подаваться на участие в программе, получать гранты и модернизировать свои дома, уменьшать энергопотребление", – написал Зубко на своей странице в Facebook..

Зубко объяснил, что программа включает два пакета – "Легкий" и "Комплексный". По первому пакету компенсация составит 40%, по второму – 50%. Еще 20% гранта получат первые 300 подавших заявки ОСМД.

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При этом если так называемые "теплые кредиты", программа по которым уже запущена в Украине, покрывают только стоимость материалов, то гранты будут финансировать и сами работы по утеплению.

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Напомним, ежегодно около трех тысяч объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) смогут получить деньги на энергосберегающие новинки для своих домов. На какую компенсацию могут рассчитывать экономные жители ОСМД, узнавали новости "Сегодня".

Кроме того, как сообщали новости "Сегодня", в Украине работает проект компании ДТЭК "Энергоэффективные школы", который получил награду от ООН. Ученики, родители и учителя узнают как можно экономить на электричестве и сохранять тепло в своей квартире. Курсы работают двадцати трех областях Украины. За семь лет проект охватил более 2000 школ – это около 400 тысяч участников. В будущем в компании ДТЭК надеются привлечь к такому обучению все школы Украины

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