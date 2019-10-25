Кому стало легче оформить субсидию: новые правила

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Кабинет министров упростил процедуру назначения жилищных субсидий некоторым категориям граждан. Как разъяснила министр соцполитики Юлия Соколовская, упрощения оформления субсидий касаются детских домов семейного типа (ДДСТ), сельских пенсионеров и военнослужащих.

Так, комиссиям местных органов власти дано право назначать субсидию ДДСТ на сверхнормативную площадь жилья (более 120 кв. м для квартир и 200 кв. м для домов), а в доходах ДДСТ уже в нынешнем отопсезоне не будут учитываться материальная помощь, стипендия детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также приобретенные ими (ДДСТ, а не детьми) транспортные средства.

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В доходах селян старше 60 лет, состоящих в браке и проживающих совместно, но зарегистрированных по разным адресам, при назначении субсидии не будут учитываться доходы того супруга, который "не числится" по адресу домохозяйства, претендующего на госпомощь.

Военнослужащие-субсидианты получили право не предоставлять справку об оплате единого социального взноса (ЕСВ).

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Наконец, небогатые семьи смогут надеяться на субсидию, даже если имеют автоприцеп, которому меньше 5 лет (ранее для получения субсидии любой транспорт, имеющийся в семье, должен быть старше 5 лет).

Эти меры, по словам министра Соколовской, позволят либо в принципе получить, либо увеличить госпомощь на оплату коммуналки всем перечисленным категориям субсидиантов.

Подробнее о помощи по оплате коммуналки узнавайте на сайте "Сегодня" – Субсидии по новым правилам: что изменится и кто лишится помощи

Какие еще новшества для получателей субсидий действуют с октября, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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