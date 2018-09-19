"Контролер": в Сумах разгораются газовые войны

Выбор у сумчан невелик: либо действовать по правилам предприятия, либо остаться без газа вообще

Сумчанин Владимир Пономаренко уже более года живет без газа и готовит еду на костре под подъездом. А все из-за конфликта с газовой компанией из-за установления счетчика. "Сумыгаз" отключил его от поставок, так как мужчина не хочет устанавливать счетчик, на котором настаивает компания. Суд встал на сторону Владимира Пономаренко, но газовики решение игнорируют.

Другие жители города также пытаются бороться с газовой компанией, но пока не очень удается. Их выбор невелик: либо действовать по правилам предприятия, либо остаться без газа вообще.

Почему поставщик диктует свои условия? Как найти управу на монополиста? Кто и сколько зарабатывает на украинцах, которые устанавливают газовые счетчики?

Ответы на эти и другие вопросы узнаете 20 сентября в 23:20 в программе канала "Украина" о резонансных социальных проблемах "Контролер", ведущим которой является известный юрист и адвокат Ярослав Куц. Контролер проверит ради истины.

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