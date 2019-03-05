"Космические" тарифы на тепло: Рева раскрыл планы Кабмина
Министр сообщил, что бесхозяйственность не будет покрываться за счет бюджета
Кабинет министров Украины намерен установить граничный тариф на централизованное отопление. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева на заседании селекторного совещания в правительстве.
По его словам, в стране фиксируются единичные случаи, когда поставщики тепла устанавливают "космическую" стоимость теплоносителя.
"Если кто-то думает, что государство будет это оплачивать, то он ошибается. Мы проведем анализ и установим граничный тариф для Украины. Если кто-то думает, что за счет бюджетных средств он будет покрывать свою бесхозяйственность, то этот период закончился", – подчеркнул министр.
Напомним, с 1 января 2019 года повысились тарифы на тепло для населения из-за подорожания газа с 1 ноября прошлого года на 23,5%.
Февраль больно ударил по кошельку многих украинцев — им пришли первые "потяжелевшие" счета за январь с новыми тарифами за комуслуги. В деньгах больше всего подорожали тепло и горячая вода, которые и так стоили немало: в среднем за квартиру площадью 50 кв. м порядка 1200—1300 грн. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ".
Помимо подорожания отопления и горячей воды, украинцев "порадовали" новые платежки за воду. Журналисты "Сегодня" разобрались, почему населению придется платить за воду соседа и дырявые трубы.
Задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг за январь составила 62,6 млрд гривен:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Космические" тарифы на тепло: Рева раскрыл планы Кабмина". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сколько "налички" положено субсидиантам в рамках монетизации: Рева назвал сумму
Выплаты помощи по оплате ЖКУ "живыми" деньгами стартовали с 1 марта
В Украине подорожает горячая вода и отопление: эксперты подсчитали, как вырастут тарифы
Повышение цен на газ скажется и на стоимости других коммунальных услуг