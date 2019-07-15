Кто заплатит за газ больше и меньше всех в Украине: появилась карта

Розничные цены для населения снизились, но отличаются в зависимости от региона

Фото: Pixabay

Исходя из озвученной "Нафтогазом" стоимости газа для населения в июле, самые высокие розничные цены на топливо будут у потребителей, которые присоединены к сетям компаний "Николаевгаз", "Газовик" (Винницкая область) и "Ровногаз".

Об этом 15 июля информируется на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда".

Сообщение появилось после того, как "Нафтогаз" снизил отпускные цены на газ для газсбытов до 4905,675 грн за 1000 куб. м без налога на добавленную стоимость (НДС) и транспортных расходов.

Консультационный центр отмечает, что установленная на июль цена на 21,3% ниже апрельской, которая составляла 6235,51 грн за 1000 куб. м.

"Розничные цены на природный газ для населения по регионам также снизились, но продолжают оставаться разными и зависеть, в частности, от тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. – Ред.), и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно", – сказано в сообщении.

Самые высокие розничные цены на газ в этом месяце будут у потребителей таких предприятий:

"Николаевгаз" – 7099,21 грн за 1000 куб. м;

"Газовик" – 7094,89 грн за 1000 куб. м;

"Ровногаз" – 7093,21 грн за 1000 куб. м.

"Цены у этих поставщиков уменьшились на 10,1% по сравнению с июньскими ценами", – говорится в публикации.

При этом самые низкие цены будут у тех потребителей, которые подключены к сетям компаний:

"Киевгаз" – 6476,89 грн за 1000 куб. м;

"Кременчуггаз" – 6486,85 грн за 1000 куб. м;

"Харьковгоргаз" – 6545,53 грн за 1000 куб. м.

Отмечается, что первые два предприятия снизили свои цены почти на 11% по сравнению с июнем, а "Харьковгоргаз" – на 10,7%.

На сайте также размещена карта Украины с указанием розничной цены газа для населения в июле 2019 года:

Розничные цены на газ для населения Украины в июле 2019. Инфографика: "ГазПравда"

Ранее новости "Сегодня" писали, что в июне "Нафтогаз" установил цену на газ для населения на уровне 6299 грн за 1000 куб. м, а потом по требованию Кабмина снизил до 5553,89 грн за 1000 куб. м.

На прошлой неделе Кабинет министров обязал "Нафтогаз" в очередной раз снизить цены для населения. Позже в компании заявили об уменьшении стоимости на 10,4%.

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