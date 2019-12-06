"Людоедская норма": юрист жестко раскритиковал новый проект закона о коммуналке

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект № 2458 предусматривает, что должников по коммунальным услугам смогут принудительно отключать от этих услуг. Причем замок на двери не станет препятствием: поставщикам коммунальных услуг хотят разрешить "несанкционированный доступ" в жилище должников – путем взлома дверей или окон.

Как объяснил в комментарии сайту "Сегодня" глава Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью, кандидат юридических наук Андрей Никончук, такая норма противоречит другому законодательству.

"Нельзя проникать в жилье без санкции суда, чтобы отключить его от коммунальной услуги. Частная собственность незыблема, нельзя в нее проникать, кроме как по решению суда или когда правоохранительные органы преследуют преступника. Работники коммунальных служб тоже могут проникнуть в жилище, если там авария – чтобы ликвидировать ее или предотвратить. Но проникать, чтобы отключить за долги – это людоедская норма, по-другому я ее назвать не могу. У нас существует проблема, связанная с невозможностью взыскивать задолженности за коммунальные услуги. У нас неработающая судебная система и в три раза более неработающая система исполнения судебных решений. И проблему в этой неработающей сфере решили переложить на коммунальщиков. В данном случае существуют очень большие риски и соблазны для поставщиков коммунальных услуг – решать, что мы должны делать, сколько должны платить и т.д.", – говорит Никончук.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале – Отключение должников: коммунальщикам хотят разрешить ломать двери квартир

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что коммунальщикам позволят вывозить из дворов брошенные автомобили:

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