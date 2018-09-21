Министр соцполитики развеял популярный миф о субсидиях в Украине

Сегодня, 12:37

Рева объяснил, какой показатель реально сказывается на субсидии

Фото: архив
Фото: архив

Новый порядок получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг не содержит требований выписывать граждан, которые не проживают по месту регистрации. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Постановление правительства №329 не требует выписывать людей, которые прописаны по адресу, но живут и работают в других городах. Поэтому если кто-то говорит людям, что нужно выписываться, он вводит их в заблуждение", – сказал министр в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Министр отметил, что субсидия зависит от фактического количества проживающих в домохозяйстве, а не от числа прописанных.

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По словам народного депутата Сергея Мищенко (внефракционный), для оформления субсидий "люди сейчас массово выписывают детей, внуков", которые живут в других городах.

Отметим, как сообщала и.о. министра финансов Оксана Маркарова, после роста цен на газ для населения субсидиями будут обеспечены все, кто имеет на них право и в них нуждается.

"Точно могу сказать, что субсидий и в 2018 году, и в 2019 году однозначно хватит. Это то, за чем Министерство социальной политики вместе с Министерством финансов будет следить", – сказала Маркарова.

Она подчеркнула, что в последние годы правительство активно занимается обеспечением всех субсидиантов необходимым, а также верификацией – чтобы субсидии получали те, кому они действительно нужны. Так, с 1 июля в стране начал работать реестр получателей субсидий. Рева рассказывал, что реестр позволил обнаружить более 20 тыс. украинцев, которые получали двойную субсидию и были зарегистрированы сразу в двух регионах страны.

Как известно, в конце апреля 2018 года Кабмин внес изменения в программу предоставления субсидий:

  • если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом соцзащиты), субсидию не будут назначать;
  • необходимо указывать в декларациях доходы от аренды имущества, например, от сдачи в аренду квартиры;
  • с 1 мая 2018 года субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.
  • безработным необходимо будет встать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, органы соцзащиты автоматом будут считать доход в три прожиточных минимума – 5286 грн.

Цель нововведений – предотвращение случаев злоупотреблений и назначение государственной помощи людям, скрывающим свои доходы.
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Автор:

Александра Воробьева

Источник:

"Сегодня"

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