Монетизация субсидий дает возможность украинцам экономить на потреблении услуг – Порошенко
Порошенко отметил, что оппоненты обвиняют его в подкупе избирателей, называя так повышение выплат пенсионерам
Монетизация субсидий дает возможность гражданам экономить на потреблении услуг, а разницу от уплаченных средств за газ оставлять себе. Об этом президент Петр Порошенко заявил в студии ток-шоу "Главная тема. Выбор" в эфире канала "Украина".
По его словам, также будут повышены выплаты многодетным семьям на каждого третьего и последующего ребенка. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров, отметил он.
Петр Порошенко отметил, что оппоненты обвиняют его в подкупе избирателей, называя так повышение выплат пенсионерам, многодетным семьям и военным. Он также отметил, что не намерен прекращать повышение социальных выплат и повышать социальные стандарты жизни.
"Это позиции, по которым мы компромисса искать ни с кем не будем", – подчеркнул президент.
Ранее Порошенко заявил, что сложившаяся в настоящее время ситуация с ценой на природный газ на европейском рынке позволяет властям Украины воздержаться от повышения стоимости на этот вид энергоносителя для населения, запланированного на 1 мая 2019 г,ода.
Как сообщалось, Порошенко не исключает введение ежегодной "13-й пенсии"для людей, получающих минимальную социальную выплату, в случае роста экономики страны.
Президент Украины также рассказал, когда отменят военный сбор.
Кроме того, Петр Порошенко заявил, что Киев сможет получить план действий относительно членства в НАТО раньше 2023 года, в котором, как в "дорожной карте", будет прописан конкретный перечень шагов, необходимых для вхождения страны в Североатлантический альянс.
Также Петр Порошенко заявляет, что после президентских выборов возобновятся переговоры в нормандском формате по вопросу ситуации по безопасности на Донбассе.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Монетизация субсидий дает возможность украинцам экономить на потреблении услуг – Порошенко". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новые беспилотники для Донбасса и санкции против РФ: ТОП-5 новостей Украины
Наш политзаключенный объявил голодовку в знак протеста против приговора по сфабрикованному делу
Порошенко сравнил путинскую Россию с гитлеровской Германией: Не признавала себя агрессором
Россия признала себя стороной конфликта в тот момент, когда Путин подписал Минские договоренности, говорит президент