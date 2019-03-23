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Монетизация субсидий дает возможность украинцам экономить на потреблении услуг – Порошенко

Сегодня, 11:34

Порошенко отметил, что оппоненты обвиняют его в подкупе избирателей, называя так повышение выплат пенсионерам

Фото: president.gov.ua
Монетизация субсидий дает возможность украинцам экономить на потреблении услуг – Порошенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/28b/c68/5c928bc68494d.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/28b/c68/5c928bc68494d.jpeg ЖКХ Порошенко отметил, что оппоненты обвиняют его в подкупе избирателей, называя так повышение выплат пенсионерам

Монетизация субсидий дает возможность гражданам экономить на потреблении услуг, а разницу от уплаченных средств за газ оставлять себе. Об этом президент Петр Порошенко заявил в студии ток-шоу "Главная тема. Выбор" в эфире канала "Украина".

По его словам, также будут повышены выплаты многодетным семьям на каждого третьего и последующего ребенка. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров, отметил он.

Петр Порошенко отметил, что оппоненты обвиняют его в подкупе избирателей, называя так повышение выплат пенсионерам, многодетным семьям и военным. Он также отметил, что не намерен прекращать повышение социальных выплат и повышать социальные стандарты жизни.

"Это позиции, по которым мы компромисса искать ни с кем не будем", – подчеркнул президент.

Ранее Порошенко заявил, что сложившаяся в настоящее время ситуация с ценой на природный газ на европейском рынке позволяет властям Украины воздержаться от повышения стоимости на этот вид энергоносителя для населения, запланированного на 1 мая 2019 г,ода.

Как сообщалось, Порошенко не исключает введение ежегодной "13-й пенсии"для людей, получающих минимальную социальную выплату, в случае роста экономики страны.

Президент Украины также рассказал, когда отменят военный сбор.

Кроме того, Петр Порошенко заявил, что Киев сможет получить план действий относительно членства в НАТО раньше 2023 года, в котором, как в "дорожной карте", будет прописан конкретный перечень шагов, необходимых для вхождения страны в Североатлантический альянс.

Также Петр Порошенко заявляет, что после президентских выборов возобновятся переговоры в нормандском формате по вопросу ситуации по безопасности на Донбассе. 

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Тег Порошенко, субсидии, монетизация

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