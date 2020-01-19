Монетизация субсидий продолжается: пенсионеры жалуются на систему

Пожилым получателям тяжело разобраться, на что начисляются выплаты, а за что нужно платить в полном объеме

В Украине продолжается программа монетизации субсидий и льгот. Но немало пенсионеров так и не смогли разобраться, как получить свои средства через виртуальные личные кабинеты. Поэтому не понимают, почему за часть услуг теперь вынуждены платить в полном объеме.

"Вот льгота декабрь – 869 гривен. Куда они пошли, на что они пошли, как я могу их сосчитать? Это темнота!", – сетует Валентин Иванович Антоненко, которому 78 лет.

Пенсионер показывает SMS, в котором говорится, что ему насчитали льготу за предыдущий месяц. Мужчина рассказывает, что выбрал безналичную форму монетизации, но теперь не может разобраться в новой системе. Ранее как льготник-ликвидатор аварии на ЧАЭС он платил только половину за квартплату. Сейчас же в платежках практически за все услуги стоят более высокие суммы.

"Сейчас льготы насчитывают куда-то, я не могу контролировать, что у меня делается. Сколько я использовал, сколько у меня льготы, сколько я должен платить? Банк насчитывает, куда оно приходит, банк распоряжается и ни с кого спрашивать ничего нельзя" – возмущается Валентин Иванович.

Имеет мужчина и персональный онлайн-кабинет, но при этом разобраться, сколько нужно добавить своих денег – не может. В управлении труда и соцзащиты объясняют, что такие трудности имеют только те, кто получает льготу не на руки, а безналично.

"Распределение финансирования этих льгот, которые насчитало управление, проводит Ощадбанк согласно постановлению, где выставлен приоритет финансирования. В первую очередь финансируется отопление, горячая вода. Вся сумма, как показывает практика, может быть начислена на отопление и поэтому другие услуги оплачиваются в полном объеме", – объясняет Неля Бардак, заместитель начальника отдела персонифицированного учета льгот.

Читайте также: В Минсоцполитики уточнили, зависит ли субсидия от места прописки

То есть, если сумма льготы составляет 1000 гривен и столько же насчитали в платежке за отопление – на остальную коммуналку казенных денег не остается, поэтому надо платить кровные. Значительно проще тем, кто решил получать наличные на руки.

"Наличная форма – это когда гражданин, обратившись в орган социальной защиты населения, ежемесячно получает сумму своей льготы в наличной форме, одновременно с пенсией. Если это не пенсионер, то прямо на банковский счет. И уже самостоятельно оплачивает жилищно-коммунальные услуги", – говорит заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Таким образом, говорят в Министерстве, монетизация стимулирует потребителей услуг экономить ресурс – ведь все сэкономленные деньги остаются им. Сейчас все, кто хочет перейти на наличную форму могут сделать это, обратившись с заявлением в Управление труда и социальной защиты.

Напомним, ранее сообщалось, что Минсоцполитики меняет порядок предоставления льгот на оплату коммуналки.Тогда Виталий Музыченко также напоминал, что есть два механизма для получения средств. Первый: если до 15 октября 2019 года он обратился с заявлением и дал платежные реквизиты, льгота будет предоставлена в денежной наличной форме. Второй: для тех граждан, которые не подали заявления, была реализована денежная безналичная форма оплаты льготы, при которой информация о начисленных суммах передается государственному Ощадбанку, который администрирует средства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама