Монетизация субсидий: в Кабмине придумали наказание при просрочке оплаты ЖКУ
По словам Ревы, изменения будут внесены в законодательство
Если получатель монетизированной субсидии в Украине допустил просрочку в оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), а следующем году она будет назначаться ему в безналичной форме.
Соответствующие изменения планируется внести в законодательство. Об этом 26 марта заявил министр социальной политики Андрей Рева.
Согласно действующему законодательству, если у субсидианта есть задолженность свыше 340 гривен более одного месяца, на следующий период субсидия не будет назначаться до погашения долга.
"Думаю, мы внесем изменения в постановление, и тот, кто допускал просрочку с оплатой, имея на руках деньги, которые им выплатили, будут в течение следующего года получать субсидию уже в безналичной форме", – подчеркнул министр.
По его словам, если больше просрочек не будет, такие субсидианты вновь могут получать выплаты наличными.
Напомним, выплаты субсидий наличными начались с 4 марта, а через систему Ощадбанка – с 12 марта. По данным Минсоцполитики, монетизированные субсидии в марте получили 3,4 млн украинских домохозяйств, общая сумма выплат составила 5,7 млрд гривен.
Президент Петр Порошенко заявил, что монетизация субсидий дает возможность гражданам экономить на потреблении услуг, а разницу от уплаченных средств за газ оставлять себе.
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