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Можно ли сэкономить, если заряжать телефон на работе

Сегодня, 08:13

Обычно заряда батареи в мобильном хватает на один рабочий день

Можно ли сэкономить, если заряжать телефон на работе ЖКХ Обычно заряда батареи в мобильном хватает на один рабочий день

Работникам бюджетных учреждений Татарстана запретили заряжать гаджеты на работы – теперь они не имеют права подключать мобильные телефоны к розеткам в офисе. Таким образом местные чиновники рассчитывают сэкономить на электроэнергии. "Сегодня" подсчитали, действительно ли заряжать телефоны на работе помогает сохрантить семейный бюджет.

Современный украинец каждый день пользуется тремя-четырьмя гаджетами – смартфоном, планшетом, портативным зарядным устройством, электронной книгой... Как отмечает IT-специалист Александр Бондарь, если все эти устройства регулярно заряжать дома, логично, что счет за электроэнергию может увеличиться.

Европейцы, по его словам, стараются заряжать гаджеты в машине по дороге на работу или подключаясь к розеткам в общественных местах.

"Заряжают в коворкингах, в ресторанах, в машине. Как минимум, сейчас есть решение – это повербанки. Если не запрещает работа, то можно их заряжать и использовать электроэнергию исключительно не домашнюю, а рабочую", – говорит Бондарь.

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Обычно заряда батареи в мобильном хватает на один рабочий день. Времени на полную зарядку дома нужно два-три часа. Это 13 ватт электроэнергии, то есть чуть больше одного киловатта в месяц. По тарифу это около двух гривен. То есть, если заряжать смартфон в офисе, то за год можно сэкономить символическую сумму – 24 гривни 36 копеек. 

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, какие приборы тратят больше всего энергии и что делать. Эксперты считают, что практически каждая украинская семья может сократить потребление электроэнергии на 30-60%.

Также мы разбирались, как можно быстро и эффективно уменьшить сумму за электричество в платежке.

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Тег электроэнергия, экономия, электричество, гаджеты, Александр Бондарь, мобильные телефоны, семейный бюджет, Бондарь

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